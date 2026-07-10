Перестала травить муравьёв химией: манка с борной кислотой — и колония вымирает изнутри за неделю

Муравьи на даче: простой способ избавиться с помощью манки и борной кислоты — муравьи сами разносят отраву по колонии, уничтожая её изнутри.

Муравьи становятся врагами, когда разводят тлю. Химия нежелательна, где играют дети, а народные средства трудоёмки. Но есть простой и безопасный способ — смешать манку с борной кислотой, пишет «Мастер Сергеич».

Почему манка с борной кислотой работает

Муравьи неравнодушны к сладкому, поэтому манка для них — желанная добыча. Борная кислота действует не сразу, постепенно разрушая внутренние органы насекомых.

Вредители, не чувствуя опасности, кормят отравленной манкой личинок и матку. Уже через несколько дней колония вымирает. По сути, это тот же «троянский конь»: муравьи сами разносят отраву по гнезду.

Как приготовить приманку

Понадобятся:

пластиковая бутылка объёмом 1 л;

400 г манки;

3 ст.л. сахара;

10 г борной кислоты.

В крышке пластиковой бутылки нужно сделать маленькое отверстие. Внутрь засыпать крупу и сахар. Отдельно разведите борную кислоту в небольшом количестве горячей воды, затем перелейте в бутылку и долейте холодной воды почти до краёв. Бутылку закройте, тщательно встряхните и дайте постоять полчаса-час. Манка за этого время разбухнет и пропитается раствором.

Как применять

Приманку раскладывают на муравьиных тропах, в местах массового скопления насекомых и прямо на муравейники. Разведчики берут угощение и доставляют его в гнездо. Через несколько дней колония начинает гибнуть. Если прошёл дождь, обработку повторяют.

Личный опыт автора

Испробовала множество средств: химию, корицу, даже слышала про овечью шерсть. Химия работала, но я боялся за детей и домашних животных. Корица требовала слишком много времени. Когда попробовала манку с борной кислотой, результат превзошёл ожидания. Уже через три дня муравьёв стало заметно меньше, а через неделю они почти исчезли. Использую только этот способ — он простой, дешёвый и безопасный.

Вывод

Манка с борной кислотой — эффективный и безопасный способ избавиться от муравьёв на участке. Муравьи сами разносят отраву по колонии, уничтожая её изнутри. Метод не требует больших затрат и подходит для дачников, которые не хотят использовать агрессивную химию.

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