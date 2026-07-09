Развожу 3 г гумата калия на ведро, поливаю — и помидоры наливаются на глазах за несколько дней

Гумат калия: доступный способ улучшить почву и увеличить урожай — как правильно применять и почему он работает эффективнее обычных подкормок.

Даже после тщательных подкормок растения не всегда радуют ожидаемым результатом. Из всех внесённых удобрений культуры усваивают лишь 30–40%. Остальное уходит в глубокие слои почвы, испаряется или превращается в недоступную форму. Гумат калия помогает решить эту проблему, делая питание растений более эффективным, делится автор блога "Вдали от города (огород + подсобное хозяйство)".

Как работает гумат калия

В составе гумата калия — 70–80% фульвовых и гуминовых кислот. Эти вещества активизируют полезные микроорганизмы в почве, которые перерабатывают недоступные элементы в легкоусвояемые формы. Кроме того, гумат калия содержит 10–12% калия, который особенно важен в период плодоношения: он способствует перемещению питательных веществ из листьев в плоды.

Ещё одно преимущество — очищение почвы от балластных веществ. Минеральные удобрения часто оставляют в грунте неусвояемые остатки, которые ухудшают его структуру. Гумат калия помогает избавиться от этого балласта, делая почву более плодородной и комфортной для микроорганизмов и дождевых червей.

Как применять

Оптимальная дозировка — 3 г гумата калия на 10 л воды. Готовый раствор должен напоминать крепко заваренный чай. Качественный препарат хорошо растворяется даже в холодной воде и не оставляет осадка.

Подкормку проводят в период активного плодоношения. После полива растения становятся крепче, плоды крупнее. Гумат калия не заменяет основные удобрения, но значительно повышает их эффективность.

Личный опыт автора

Использую гумат калия на своём участке уже пять лет. В первый сезон уже через несколько недель заметила, что растения стали более устойчивыми, а плоды — крупнее. Особенно впечатлили томаты: они наливались быстрее и были слаще. Теперь гумат калия — обязательная часть моей системы подкормок, и я рекомендую его всем знакомым садоводам.

Вывод

Гумат калия — экономичное и эффективное средство для улучшения почвы и повышения урожайности. Он помогает растениям усваивать питание, очищает грунт от балластных веществ и способствует росту крупных плодов. Соблюдайте дозировку, и результат не заставит себя ждать.

Ранее мы рассказывали, что нужно огурцам в июле.