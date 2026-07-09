Нужно избегать конфликтов всеми способами: Лунный гороскоп на 10 июля 2026 года - каким будет этот день

Портал “Городовой” опубликовал Лунный гороскоп на 10 июля 2026 года. В этот день Убывающая Луна будет в знаке Телец. Что это означает для человечества?
Прогноз
День станет удачным для тех дел, которые не требуют спешки, принятия быстрых решений. Не стоит рисковать, совершать необдуманные поступки, так как это может навредить. Нужно концентрироваться на том, чего хочется. Про негатив стоит забыть, так как он может оказать разрушительный эффект.
В процессе всех дел способны возникать споры, конфликты, но их нужно избегать всеми способами. Позже удастся понять, для чего это было необходимо. После работы следует расслабиться, посвятить время отдыху, иначе может возникнуть выгорание. Полезно заняться йогой, медитацией, плаванием, легкими прогулками.
Нужно остерегаться крупных трат, так как они не принесут пользы. Деньги следует сохранить, оставить их до лучших времен. Покупайте только самое необходимое. Транжирство может привести к долгосрочному ухудшению материального положения, стрессу.
В этот день допускаются знакомства, встречи личного характера. Не стоит принимать решений о начале новых отношений, ведь нужно присмотреться к противоположному полу, взвесить все “за” и “против”.
Ранее портал “Городовой” рассказал о денежном гороскопе на июль.