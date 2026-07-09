Каждый пятый - за границу: популярные направления для летнего отдыха россиян

Популярные направления

Летний сезон в разгаре, а спрос на зарубежные поездки у россиян продолжает расти. По свежим данным, интерес к отдыху за границей поднялся на 16% в годовом выражении, а доля зарубежных бронирований добралась до 20%.

Топ направлений: классика и новые тренды

В десятке самых востребованных мест — привычные соседи и проверенные курорты: Белоруссия, Абхазия, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Армения, а также Турция, которая удерживает лидерство среди пляжных вариантов (+27% к спросу).

К неожиданным лидерам по динамике можно отнести Вьетнам (турпоток почти удвоился), Китай (+64%) и Южную Корею (+52%). Получается, россияне не только держатся за надёжные варианты, но и активно пробуют новые маршруты.

Что происходит с ценами и форматом отдыха

На фоне роста спроса на путешествия эксперты отмечают приятный нюанс: стоимость ночи в зарубежных отелях немного снизилась — в среднем до 8400 рублей (на 2% дешевле, чем годом ранее).

Ещё один тренд — туристы всё чаще выбирают короткие туры и стараются ловить выгодные тарифы на перелёты. Такой подход помогает уложиться в бюджет и при этом получить полноценный отдых.

На что обратить внимание при планировании поездки

Чтобы отпуск прошёл без лишних сюрпризов, стоит держать в голове несколько простых ориентиров:

проверяйте спецпредложения на короткие туры — сейчас это один из самых бюджетных вариантов;

следите за динамикой цен на авиабилеты: выгодные предложения часто появляются за 3–6 недель до вылета;

учитывайте сезонность направления: в одних странах июль — пик жары, в других — сезон дождей;

заранее уточняйте визовые и въездные правила — они могут меняться.

Зарубежный отдых летом 2026 года остаётся востребованным, а выбор направлений стал шире: от традиционных пляжных курортов до стран с быстрым ростом турпотока. Об этом рассказала редакция «Новых Известий» (18+).

При этом цены на размещение немного снизились, а туристы стали рациональнее подходить к планированию — выбирают короткие поездки и выгодные тарифы. Если грамотно учесть эти моменты, получится отдохнуть комфортно и без лишних трат.

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