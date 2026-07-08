Как накопить подушку безопасности в 2026 году: система без жесткой экономии

Пошаговая инструкция

Многие мечтают о финансовой подушке, но кажется, что при нынешней стоимости жизни откладывать просто нечего. Экономист Ольга Гогаладзе объясняет: дело не в размере зарплаты, а в системе и привычках.

Почему подушка всё никак не копится

Чаще всего мешают не внешние обстоятельства, а внутренние установки и отсутствие чёткого алгоритма.

Вот главные подводные камни:

абстрактность цели — сложно откладывать на «всякий случай», когда хочется видеть понятный результат;

отсутствие плана — без конкретных цифр накопления остаются делом десятой важности;

ощущение нехватки средств из‑за инфляции и роста цен, из‑за чего кажется, что свободных денег не бывает.

Какой размер подушки считать нормальным

Ориентируются не на доход, а на ежемесячные расходы: если семья тратит 120 000 рублей, именно эта сумма — база для расчёта. В траты включают только базовые статьи: жильё, продукты, транспорт, лекарства, коммуналку и обязательные платежи.

При этом стоит заложить запас 10–15% и пересматривать сумму раз в полгода из‑за инфляции. Держать резерв больше чем на год обычно невыгодно.

Практические шаги для небольшого дохода

Даже если остаётся всего несколько тысяч, система работает. Главное — не пытаться сделать всё сразу, а выстроить устойчивый процесс.

Например, автоматизировать перевод части зарплаты на отдельный счёт: так деньги уходят до того, как появятся соблазны их потратить. Со временем можно понемногу увеличивать сумму отчислений.

Финансовая подушка — это не про большие деньги, а про регулярность и дисциплину. Даже небольшие суммы, откладываемые системно, со временем складываются в надёжный резерв. Главное — отделить подушку от инвестиций и не тратить её на необязательные цели.

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