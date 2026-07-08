Как накопить подушку безопасности в 2026 году: система без жесткой экономии

Многие мечтают о финансовой подушке, но кажется, что при нынешней стоимости жизни откладывать просто нечего. Экономист Ольга Гогаладзе объясняет: дело не в размере зарплаты, а в системе и привычках.
Почему подушка всё никак не копится
Чаще всего мешают не внешние обстоятельства, а внутренние установки и отсутствие чёткого алгоритма.
Вот главные подводные камни:
- абстрактность цели — сложно откладывать на «всякий случай», когда хочется видеть понятный результат;
- отсутствие плана — без конкретных цифр накопления остаются делом десятой важности;
- ощущение нехватки средств из‑за инфляции и роста цен, из‑за чего кажется, что свободных денег не бывает.
Какой размер подушки считать нормальным
Ориентируются не на доход, а на ежемесячные расходы: если семья тратит 120 000 рублей, именно эта сумма — база для расчёта. В траты включают только базовые статьи: жильё, продукты, транспорт, лекарства, коммуналку и обязательные платежи.
При этом стоит заложить запас 10–15% и пересматривать сумму раз в полгода из‑за инфляции. Держать резерв больше чем на год обычно невыгодно.
Практические шаги для небольшого дохода
Даже если остаётся всего несколько тысяч, система работает. Главное — не пытаться сделать всё сразу, а выстроить устойчивый процесс.
Например, автоматизировать перевод части зарплаты на отдельный счёт: так деньги уходят до того, как появятся соблазны их потратить. Со временем можно понемногу увеличивать сумму отчислений.
Финансовая подушка — это не про большие деньги, а про регулярность и дисциплину. Даже небольшие суммы, откладываемые системно, со временем складываются в надёжный резерв. Главное — отделить подушку от инвестиций и не тратить её на необязательные цели.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему цены на съемное жилье в Петербурге выросли.