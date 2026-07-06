Цены на съемное жилье в Петербурге превысили весенние показатели

Рост цен отмечен на все категории жилья

Рынок аренды жилья в Северной столице сменил вектор: после длительного снижения цен динамика развернулась в сторону роста. Специалисты Центра аналитики BN.ru фиксируют подъём ставок практически по всем сегментам — и особенно заметно это в самых востребованных категориях.

Ситуация заставляет и арендаторов, и тех, кто только присматривает жильё, внимательнее следить за трендами.

Как изменились цены в июне 2026 года

По данным экспертов, рынок перестал «сбрасывать» стоимость — тренд на удешевление, державшийся с октября, исчерпал себя. Картина по сегментам выглядит так:

студии и однокомнатные квартиры: +0,64%, средняя цена — 38,1 тысячи рублей;

двухкомнатные: +1,5%, в среднем 53,3 тысячи рублей;

комнаты: +0,4%, средняя ставка — 17,2 тысячи рублей;

трёхкомнатные: небольшое снижение на 0,2%, аренда — 66,5 тысячи рублей.

Получается, что подешевел только один сегмент, да и то совсем незначительно.

Что делать арендатору: практические советы

Рост цен — не повод действовать на эмоциях. Чтобы не переплачивать и не упустить хороший вариант, стоит придерживаться простых правил:

фиксировать актуальные предложения в нескольких источниках и сравнивать динамику цен за 2–3 недели;

не откладывать поиск, если переезд планируется осенью — традиционно спрос в этот период растёт;

при переговорах с собственником проговаривать все условия заранее и закреплять их в договоре.

Рынок аренды в Петербурге вышел из фазы снижения: ставки пошли вверх, и эксперты прогнозируют дальнейший рост перед осенним сезоном. Лучше не рассчитывать на удешевление и заранее продумывать стратегию поиска жилья.

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