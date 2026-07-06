"За кипятком нужно ходить в соседний вагон": россиянин проехался в новом купе РЖД - нашел как плюсы, так и минусы

В 2026 году РЖД стали выпускать на маршруты новые купе, которые имеют увеличенный габарит. Канал “ЖЖитель: путешествия и авиация” проехал в обновленном вагоне, после чего поделился своими впечатлениями. Маршрут: Москва - Елец.
Первое, что бросилось автору канала в глаза - это подголовники и спинка не на всю длину полки, а на ⅔ части. Мужчине досталось 31 место (нижняя полка). В современных вагонах РЖД нет рундуков, но проблем с хранением багажа не возникало. Его можно разместить над дверью в специальной нише.
Путешественник отметил, что в дневное время суток нижняя полка является очень удобной. Стол стал более вытянутым, поэтому за ним могут собраться сразу несколько пассажиров. На верхних полках также есть столик, что стало очень удобным решением как для верхних, так и для нижних пассажиров.
В каждом вагоне есть по 2 “биотуалета”, которые открыты даже на станциях. Во время движения включаются кондиционеры, но вот на станциях они не работают, поэтому может быть жарковато. Также в туалете есть душевая лейка, что станет спасением для дальних маршрутов.
Раньше для отслеживания станций приходилось распечатывать маршрут или держать его в телефоне. Но в новых вагонах теперь есть электронное табло, которое показывает информацию даже ночью.
“В новом вагоне вместо «титана» стоит пурифайер — аппарат для нагрева и охлаждения воды. Штука прогрессивная, но в нашем вагоне не работала. За кипятком нужно было ходить в соседний вагон. Проводница извинялась и сказала, что при возникновении сложности принесет сама”, - сообщил путешественник.
Итог
Автору канала новое купе понравилось. Из плюсов он отметил чистоту, наличие розеток, стол на верхних полках, экран отслеживания маршрута и туалет. Из недостатков выделил неработающий пурифайер.
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