Официально: четырехдневка в России - отдыхать по три дня подряд разрешили всем

Идея сократить рабочую неделю до четырёх дней регулярно всплывает в общественных дискуссиях: звучит заманчиво, но на практике всё не так просто. Недавно в Минтруда прояснили ситуацию — и оказалось, что формально такой формат уже возможен.
Что сказал Минтруд: суть заявления
Глава Минтруда Антон Котяков подтвердил: действующее трудовое законодательство разрешает вводить четырёхдневную неделю — равно как и шестидневную. Ключевое условие — взаимное согласие работника и работодателя.
То есть формат можно менять, но только если обе стороны готовы к такому шагу. Никакой обязательной нормы вводить не планируют.
Плюсы, минусы и подводные камни
На бумаге сокращение дней выглядит как выигрыш для сотрудника, но есть нюансы, которые могут всё испортить. Вот что чаще всего вызывает вопросы:
- зарплата: нередко её пересчитывают пропорционально отработанному времени;
- нагрузка: объём задач могут оставить прежним, просто «упаковать» в меньшее число дней;
- координация: если часть команды работает по старому графику, синхронизировать процессы становится сложнее.
Поэтому переход на четырёхдневку — не автоматический бонус, а предмет переговоров.
Вывод
Четырёхдневная неделя в России возможна уже сейчас, но исключительно по договорённости с работодателем. Это не универсальное решение, а гибкий инструмент. Все зависит от условий конкретной компании и умения договариваться.
Личный опыт автора
Однажды в одной из компаний, где я работала, отдел пробовал формат «четыре дня плюс один удалённый». Первые недели казались праздником, но потом стало ясно: задачи никто не сокращал, и в итоге мы просто работали плотнее. В итоге вернулись к привычному графику — зато поняли, что главное не количество дней, а разумное распределение нагрузки и чёткие договорённости с руководством.