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Официально: четырехдневка в России - отдыхать по три дня подряд разрешили всем

Опубликовано: 6 июля 2026 15:20
 Проверено редакцией
Городовой ру
Официально: четырехдневка в России - отдыхать по три дня подряд разрешили всем
фото legion-media
График переноса выходных закреплен нормативно

Идея сократить рабочую неделю до четырёх дней регулярно всплывает в общественных дискуссиях: звучит заманчиво, но на практике всё не так просто. Недавно в Минтруда прояснили ситуацию — и оказалось, что формально такой формат уже возможен.

Что сказал Минтруд: суть заявления

Глава Минтруда Антон Котяков подтвердил: действующее трудовое законодательство разрешает вводить четырёхдневную неделю — равно как и шестидневную. Ключевое условие — взаимное согласие работника и работодателя.

То есть формат можно менять, но только если обе стороны готовы к такому шагу. Никакой обязательной нормы вводить не планируют.

Плюсы, минусы и подводные камни

На бумаге сокращение дней выглядит как выигрыш для сотрудника, но есть нюансы, которые могут всё испортить. Вот что чаще всего вызывает вопросы:

  • зарплата: нередко её пересчитывают пропорционально отработанному времени;
  • нагрузка: объём задач могут оставить прежним, просто «упаковать» в меньшее число дней;
  • координация: если часть команды работает по старому графику, синхронизировать процессы становится сложнее.

Поэтому переход на четырёхдневку — не автоматический бонус, а предмет переговоров.

Вывод

Четырёхдневная неделя в России возможна уже сейчас, но исключительно по договорённости с работодателем. Это не универсальное решение, а гибкий инструмент. Все зависит от условий конкретной компании и умения договариваться.

Личный опыт автора

Однажды в одной из компаний, где я работала, отдел пробовал формат «четыре дня плюс один удалённый». Первые недели казались праздником, но потом стало ясно: задачи никто не сокращал, и в итоге мы просто работали плотнее. В итоге вернулись к привычному графику — зато поняли, что главное не количество дней, а разумное распределение нагрузки и чёткие договорённости с руководством.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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