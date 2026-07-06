Лето в Петербурге: где подработать и сколько платят

В каких сферах сейчас самый горячий спрос

Туристический сезон разогревает рынок труда: в Петербурге количество вакансий на подработку выросло на треть. Компании срочно ищут людей — и готовы платить заметно выше обычного.

Курьер, комплектовщик, сборщик: лидеры по доходам

E‑commerce и доставка стали главными двигателями летнего найма. Пешему или велокурьеру предлагают от 108 до 171 тысячи рублей в месяц при плотном графике.

Сборщики и комплектовщики на складах маркетплейсов зарабатывают от 4 до 5,5 тысяч рублей за 12‑часовую смену; при полной загрузке выходит до 150 тысяч в месяц. Плюс — гибкий график: можно брать только выходные или вечерние смены.

Для подростков: первый опыт без рисков

Работодатели стали лояльнее к несовершеннолетним: на площадках есть отдельные подборки вакансий для подростков от 14 лет. Чаще всего предлагают промоутеров, помощников вожатых, озеленителей, работников кухни и кассиров. Оплата почасовая — от 250 до 400 рублей.

Важный момент: закон строго ограничивает рабочее время (до 4 часов в день для 14–15‑летних и до 7 часов для 16–17‑летних), а крупные сети гарантируют официальное оформление и обучение.

Сервис, общепит и события: спрос на «летние» роли

Открытие веранд и поток туристов подстегнули найм в HoReCa: официантам и хостес платят 2,5–4 тысячи рублей за смену, а в сезон белых ночей чаевые нередко удваивают или утраивают доход.

В событийном сегменте нужны промоутеры, аниматоры, стюарды: ставка от 350 до 600 рублей в час, выплаты — после проекта или еженедельно.

Необычные варианты: ягоды, самокаты, авто

Среди нестандартных, но доходных вариантов — сбор ягод (вахта, доход 100–200 тысяч рублей в месяц по выработке) и работа «чарджером»: мойка и зарядка электросамокатов, около 4,5 тысячи рублей за смену.

В автосервисах автомойщикам и механикам обещают до 85–90 тысяч рублей за месяц подработки.

Как выбрать подработку: простые советы

смотрите на пометку «без опыта» — таких вакансий больше 70 %, и это реальный шанс быстро устроиться;

проверяйте условия выплат — ежедневные или еженедельные начисления снижают риски;

оценивайте логистику — близость к дому или станции метро экономит силы и деньги;

уточняйте график — для студентов и родителей важна гибкость.

Летний рынок подработки в Петербурге сейчас на подъёме: работодатели повышают ставки и смягчают требования. Вариантов хватает для разных возрастов и навыков — главное, выбрать то, что удобно по времени и месту. При грамотном подходе подработка может стать ощутимой прибавкой к бюджету. Об этом сообщает "РОСБАЛТ" (18+).

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге начали действовать дорожные ограничения в восьми районах.