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В Петербурге с 6 июля начали действовать дорожные ограничения в восьми районах

Опубликовано: 6 июля 2026 13:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге с 6 июля начали действовать дорожные ограничения в восьми районах
фото legion-media
Список районов и причины

Лето в Петербурге — не только белые ночи и прогулки по набережным, но и дорожные работы. С 6 июля в восьми районах города вводят ограничения движения — и если не подготовиться заранее, привычные маршруты могут обернуться лишними кругами и потерей времени.

Что происходит: масштаб ограничений

ГАТИ предупредила жителей и гостей города: до конца лета и даже начала осени в разных частях Петербурга будут перекрывать улицы. Сроки разные — от одного дня до пары месяцев, а значит, лучше сразу прикинуть альтернативы, особенно если едете в незнакомый район.

Где перекрывают: краткий обзор по районам

В Адмиралтейском районе до 19 июля перекрыта набережная реки Пряжки у Мясной улицы — объезд лучше строить через параллельные улицы.

Калининский район тоже потребует внимания: до 9 июля проблемы на Светлановском проспекте (от Тихорецкого до Луначарского) и на аллее Академика Глушко.

В Кировском районе ограничения самые масштабные: до 9 августа — перекрёсток Кронштадтской, Зенитчиков и Маршала Жукова, плюс несколько участков Промышленной улицы и улицы Ивана Черных до 8 июля.

Курортный район затронут точечно: 6 июля и 5–6 сентября закроют Каугиевскую улицу в Сестрорецке.

Приморский, Красносельский, Московский и Невский районы — тоже в списке: перекрытия на Новой улице, в Лисьем Носу, на улице Маршала Казакова, Сызранской и Шелгунова. Сроки — до начала и середины августа.

Как не попасть в пробку: простые советы

  • проверяйте дорожные сводки перед выездом — даже короткий маршрут может стать ловушкой;
  • используйте навигаторы с учётом перекрытий — они часто предлагают быстрые объезды;
  • закладывайте дополнительное время в часы пик — из‑за сужений поток едет медленнее;
  • по возможности переносите поездки на менее загруженные часы или выбирайте общественный транспорт.

Ограничения в восьми районах — серьёзный повод пересмотреть привычные маршруты. Сроки перекрытий длинные, а участки — важные, так что лучше заранее подобрать варианты объезда. Если спланировать всё до поездки, получится избежать стресса и лишних кругов по городу.

Ранее «Городовой» рассказывал, город на Неве признан лучшим для речных прогулок.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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