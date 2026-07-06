Акватория успеха: Петербург укрепляет статус столицы водных экскурсий

Кажется, Северная столица окончательно закрепила за собой статус столицы водных путешествий. Интерес к круизам бьет все рекорды, а туроператоры спешно готовят свежие варианты маршрутов. Цифры говорят сами за себя — спрос на туры из Петербурга взлетел почти в 50 раз.
Что выбирают туристы
Путешественники по-прежнему отдают предпочтение проверенным направлениям. Среди фаворитов — поездки до Москвы и насыщенные туры по Карелии.
При этом транспортная сеть тоже развивается: например, теперь удобно добраться до Петергофа на метеоре — причал открыли прямо на Адмиралтейской набережной.
Сколько стоят популярные маршруты
- Тур по Карелии (6 дней, маршрут: Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск) — около 60 тысяч рублей.
- Поездка в Старую Ладогу — примерно 20 тысяч рублей.
На что обратить внимание при планировании поездки
Хотя водные прогулки завораживают видами, есть нюанс, который стоит учитывать заранее: билеты на теплоходы ощутимо дороже железнодорожных. Именно цена остается главным барьером для более массового спроса, отмечают эксперты.
Перспективы отрасли
В ответ на ажиотаж власти и ученые РАН прорабатывают новые маршруты, которые объединят Петербург, Ленобласть и Карелию. Это может сделать круизы доступнее и разнообразнее.
Ранее «Городовой» рассказывал, в Северной столице выросла тревога соискателей.