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Акватория успеха: Петербург укрепляет статус столицы водных экскурсий

Опубликовано: 6 июля 2026 09:19
 Проверено редакцией
Городовой ру
Акватория успеха: Петербург укрепляет статус столицы водных экскурсий
фото Городовой ру
Город на Неве признан лучшим для речных прогулок

Кажется, Северная столица окончательно закрепила за собой статус столицы водных путешествий. Интерес к круизам бьет все рекорды, а туроператоры спешно готовят свежие варианты маршрутов. Цифры говорят сами за себя — спрос на туры из Петербурга взлетел почти в 50 раз.

Что выбирают туристы

Путешественники по-прежнему отдают предпочтение проверенным направлениям. Среди фаворитов — поездки до Москвы и насыщенные туры по Карелии.

При этом транспортная сеть тоже развивается: например, теперь удобно добраться до Петергофа на метеоре — причал открыли прямо на Адмиралтейской набережной.

Сколько стоят популярные маршруты

  • Тур по Карелии (6 дней, маршрут: Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск) — около 60 тысяч рублей.
  • Поездка в Старую Ладогу — примерно 20 тысяч рублей.

На что обратить внимание при планировании поездки

Хотя водные прогулки завораживают видами, есть нюанс, который стоит учитывать заранее: билеты на теплоходы ощутимо дороже железнодорожных. Именно цена остается главным барьером для более массового спроса, отмечают эксперты.

Перспективы отрасли

В ответ на ажиотаж власти и ученые РАН прорабатывают новые маршруты, которые объединят Петербург, Ленобласть и Карелию. Это может сделать круизы доступнее и разнообразнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Северной столице выросла тревога соискателей.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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