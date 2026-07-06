Главный лайфхак сезона: почему туристы массово отказываются от гостиниц в Петербурге

Туристы все чаще ищут варианты размещения, где можно и комфорт получить, и бюджет не просадить. И тут приятная новость: снимать квартиру посуточно в Петербурге куда выгоднее, чем бронировать номер в гостинице. Данные «Домклик» подтверждают — разница в цене реально ощутима.
Цифры говорят сами за себя
Аналитики подсчитали: частное жилье в Северной столице в среднем стоит 5,3 тысячи рублей за ночь, тогда как стандартный номер в трехзвездочном отеле тянет уже на 8,5 тысячи.
Получается, выбирая квартиру, гость экономит больше 3 тысяч рублей ежедневно — а за неделю набегает солидная сумма.
Где выгода особенно заметна
- В Петербурге и Москве экономия максимально ощутима из‑за высокой базовой стоимости отелей.
- По России в целом квартиры дешевле гостиниц примерно на 57%.
- В курортных городах разрыв доходит до 140%.
Практический совет туристам
Если планируете поездку, сразу закладывайте в бюджет два сценария: отель и квартира. Часто в частном жилье есть кухня — это еще один способ сократить траты, готовя простые блюда самостоятельно. Плюс в квартире обычно больше пространства и свободнее график, чем в гостинице.
Посуточная аренда квартир в Петербурге — это не просто альтернатива отелям, а реальный способ заметно снизить расходы на проживание. При грамотном подходе экономия получается существенной, а уровень комфорта — вполне достойным.
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