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Главный лайфхак сезона: почему туристы массово отказываются от гостиниц в Петербурге

Опубликовано: 6 июля 2026 09:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
Главный лайфхак сезона: почему туристы массово отказываются от гостиниц в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov
За что переплачивают гости в Северной столице и как этого избежать

Туристы все чаще ищут варианты размещения, где можно и комфорт получить, и бюджет не просадить. И тут приятная новость: снимать квартиру посуточно в Петербурге куда выгоднее, чем бронировать номер в гостинице. Данные «Домклик» подтверждают — разница в цене реально ощутима.

Цифры говорят сами за себя

Аналитики подсчитали: частное жилье в Северной столице в среднем стоит 5,3 тысячи рублей за ночь, тогда как стандартный номер в трехзвездочном отеле тянет уже на 8,5 тысячи.

Получается, выбирая квартиру, гость экономит больше 3 тысяч рублей ежедневно — а за неделю набегает солидная сумма.

Где выгода особенно заметна

  • В Петербурге и Москве экономия максимально ощутима из‑за высокой базовой стоимости отелей.
  • По России в целом квартиры дешевле гостиниц примерно на 57%.
  • В курортных городах разрыв доходит до 140%.

Практический совет туристам

Если планируете поездку, сразу закладывайте в бюджет два сценария: отель и квартира. Часто в частном жилье есть кухня — это еще один способ сократить траты, готовя простые блюда самостоятельно. Плюс в квартире обычно больше пространства и свободнее график, чем в гостинице.

Посуточная аренда квартир в Петербурге — это не просто альтернатива отелям, а реальный способ заметно снизить расходы на проживание. При грамотном подходе экономия получается существенной, а уровень комфорта — вполне достойным.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Северной столице выросла тревога соискателей.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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