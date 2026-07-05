Рынок труда Петербурга остывает: почему сейчас не лучшее время увольняться и где еще стабильно платят

В Северной столице выросла тревога соискателей

Рынок труда в Северной столице заметно изменился: вакансий хватает, а подходящих кандидатов — все меньше. Работодатели уже не гонятся за соискателями, а выдвигают все более жесткие требования.

Портал «Петербург2» сообщил, какие профессии сегодня на вес золота и на что ориентироваться тем, кто ищет стабильный доход.

Кто в топе: самые востребованные специальности

По данным аналитиков, в Петербурге и Ленобласти особенно остро не хватает специалистов в нескольких направлениях. Среди них уверенно лидируют:

инженеры — это самый надёжный выбор для выпускников и тех, кто планирует долгосрочную карьеру;

— это самый надёжный выбор для выпускников и тех, кто планирует долгосрочную карьеру; водители и логисты — в этих сферах кадровый голод ощущается максимально сильно, спрос стабильно высокий;

— в этих сферах кадровый голод ощущается максимально сильно, спрос стабильно высокий; технические специалисты среднего звена — работодатели ценят практический опыт и готовность сразу включаться в работу.

Что это значит для соискателей

Ситуация на рынке диктует свои правила: сейчас важнее не погоня за более высокой зарплатой, а сохранение стабильности. Эксперты советуют не торопиться с увольнением, если есть надёжное место.

На что обратить внимание при поиске работы

Если вы в поиске, стоит держать фокус на отраслях, где дефицит кадров держится долго. Хороший вариант — смотреть вакансии в промышленности, строительстве, транспорте и складской логистике. Часто там предлагают не только стабильную оплату, но и обучение, подъёмные или компенсацию проезда.

Совет: не игнорируйте программы переподготовки — в условиях дефицита работодатели нередко готовы брать людей из смежных сфер и доучивать под себя. Главное — показать мотивацию и базовые навыки.

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