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Почему не стоит горевать о прошлом: философ Хайям дал ответ — теперь жизнь изменится к лучшему

Опубликовано: 5 июля 2026 11:07
 Проверено редакцией
Почему не стоит горевать о прошлом: философ Хайям дал ответ — теперь жизнь изменится к лучшему
Почему не стоит горевать о прошлом: философ Хайям дал ответ — теперь жизнь изменится к лучшему
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Поэзия Омара Хайяма сохраняет свою актуальность в современном обществе, что свидетельствует о ее непреходящей ценности. В творчестве выдающегося персидского поэта можно найти ответы на многие жизненные вопросы, утешение для души и ориентиры для правильного пути.

Жизнь многих людей часто сопровождается тревогой и печалью, однако великий мудрец предлагает по этому поводу весьма поучительные размышления.

Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь, Дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь, Ни былой, ни грядущей минуте не верь, Верь минуте текущей — будь счастлив теперь

Большинство людей склонны жить прошлым, постоянно переживая о событиях, которые уже произошли. Важно осознать, что прошлое неизменно, и сосредоточиться на настоящем моменте.

Аналогичный подход применим и к будущему. Рекомендуется отбросить беспокойство и начать наслаждаться текущей жизнью. Эта простая истина способствует обретению долгожданного счастья и позволяет избежать фокусировки на негативных аспектах.

Ранее мы рассказали, почему не стоит копить деньги.

Автор:
Ксения Давыдова
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