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Хайям еще 1000 лет назад объяснил, нужно ли копить деньги: совет мудреца поможет расставить приоритеты

Опубликовано: 4 июля 2026 11:07
 Проверено редакцией
Хайям еще 1000 лет назад объяснил, нужно ли копить деньги: совет мудреца поможет расставить приоритеты
Хайям еще 1000 лет назад объяснил, нужно ли копить деньги: совет мудреца поможет расставить приоритеты
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Омар Хайям, живший тысячелетие назад, оставил после себя наследие, которое актуально не только для выдающихся философов, но и для широкой публики. Произведения персидского поэта отличаются глубоким содержанием, позволяющим каждому читателю найти ответы на волнующие вопросы.

Финансы играют большую роль в жизни каждого человека, поскольку стремление к материальному благополучию и накоплениям является всеобщим. В творчестве великого поэта присутствуют строки, посвященные этой теме.

Скупец, не причитай, что плохи времена. Все, что имеешь, — трать. Запомни: жизнь одна. Сколь злата ни награбь, а в мир иной отсюда Не унесешь, представь, и горсточки зерна...

Распространена практика накопления средств. При этом она часто сопровождается сетованиями на жизненные трудности, поскольку любые сбережения предполагают определенные ограничения. Тем не менее, важно осознавать, что жизнь дается единожды, и ее следует проживать с максимальным удовольствием.

Деньги и предметы роскоши имеют ценность исключительно в рамках земного существования, поэтому нет необходимости постоянно ограничивать себя. Скорее всего, к завершению жизненного пути возникнет сожаление о чрезмерной бережливости, которая препятствовала реализации многих возможностей.

Ранее мы рассказали, как сохранить любовь после 45 лет.

Автор:
Ксения Давыдова
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