От «Богатыря» до дачи Миниха: отправляемся в прошлое по рельсам легендарной Оранэлы

С 4 июля в Петербурге снова запускают знаменитые экскурсии «По Оранэле в Стрельну».

В Петербурге возвращают один из самых необычных туристических маршрутов. С 4 июля снова запускают трамвайные экскурсии из города в Стрельну, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Если вы думали, что трамвай — это просто транспорт, приготовьтесь удивляться.

Что такое Оранэла?

Это сокращение от Ораниенбаумской электрической линии. Её начали строить еще до Первой мировой войны. Задумка была грандиозная: создать первую в России электрическую железную дорогу.

Интересный факт: строительством занималась знаменитая компания «Сименс и Гальске». По плану рельсы должны были дойти до самого Красного Села и Ораниенбаума (Ломоносова).

Но из-за революции проект замер, и линия «дотянулась» только до Стрельны. Сегодня этот маршрут считается одним из самых красивых в мире.

Когда и на чем едем?

Экскурсии стартуют 4 июля и будут проходить по субботам, раз в две недели. Место встречи — памятник Блокадному трамваю на проспекте Стачек, 114.

Везти туристов будет не старый вагон, а современный «Богатырь-М». В нем мягко, тихо и работают кондиционеры. Идеально, чтобы рассматривать город через панорамные окна.

Усадьбы и монастыри за окном

Маршрут идет по старой Петергофской дороге. Раньше здесь стояли богатые дачи знати. Из окна трамвая вы увидите:

Усадьбу Александрино — прекрасный образец классицизма.

— прекрасный образец классицизма. Троице-Сергиеву пустынь — старинный мужской монастырь.

— старинный мужской монастырь. Дачу Миниха — место с богатой историей.

Гид расскажет не только об архитектуре, но и о том, как эти места превратились из аристократического пригорода в рабочую окраину.

Трамвай, который воевал

Самая трогательная часть экскурсии — о войне. В годы блокады линия Оранэлы стала фронтовой. Трамваи ходили буквально на передовую: возили солдат и боеприпасы.

В Стрельне участников привезут в филиал музея «Горэлектротранса». Там покажут уникальные документы о Михаиле Сороке.

Это легендарный человек, который вернул трамвай в жизнь блокадного города весной 1942 года. Вы увидите фрагменты фильма «Трамвай идет на фронт» и узнаете, как техника помогала людям выживать.

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