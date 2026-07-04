Какие советские вещи снова в моде в 2026 году и как их носить с современной одеждой

Почему шерстяные пальто, олимпийки и авоськи из СССР снова актуальны

Ностальгия по советскому быту неожиданно стала одним из главных источников вдохновения для современных дизайнеров. Простые и практичные вещи, которые когда-то считались обыденностью, сегодня уверенно занимают место в гардеробах модников.

Историк моды Вера Ермакова рассказала, какие предметы из прошлого снова на пике и как вписать их в актуальные образы без эффекта «костюмированной вечеринки».

Какие вещи возвращаются: хиты сезона

Среди самых востребованных ретродеталей выделяют несколько беспроигрышных вариантов:

авоськи — лёгкие сетчатые сумки, которые идеально смотрятся с джинсами и кроссовками;

плащи из болоньи — теперь в ярких оттенках и оверсайз-силуэтах;

платья в горошек — от мини до макси, в сочетании с грубой обувью;

клетчатые кепи — лаконичный акцент для пальто или тренча;

вязаные жилеты — укороченные или объёмные, поверх рубашки либо платья.

Как сочетать, чтобы выглядеть современно

Чтобы вещь из советского прошлого не выглядела старомодной, достаточно добавить пару актуальных штрихов. Вот простые приёмы, которые работают безотказно:

миксуйте ретро с современными трендами — например, авоську с лаковой сумкой или болоньевый плащ с широкими брюками;

играйте с пропорциями — оверсайз уравновешивайте ремнём на талии, а приталенное платье — массивной обувью;

добавляйте смелые акценты — крупные цепи, цветные носки или контрастные аксессуары оживят даже самый базовый комплект.

Где искать и как обновлять

Не обязательно охотиться за раритетами: советские мотивы легко найти в разных местах. Винтажные магазины и секонд‑хенды — настоящая сокровищница, где порой попадаются почти новые экземпляры.

Старые вещи из дома можно слегка освежить: подшить, постирать, добавить фурнитуру — и они заиграют по-новому.

А если хочется сразу готовый вариант, масс‑маркет предлагает немало моделей, вдохновлённых эстетикой СССР.

Вывод

Советская мода возвращается не как копия прошлого, а как база для стильных экспериментов. Практичность и узнаваемые силуэты отлично сочетаются с современными тенденциями, позволяя создавать свежие и небанальные образы. Главное — не копировать эпоху буквально, а адаптировать её под свой стиль.

Личный опыт автора

Однажды нашла на даче старый вязаный жилет — он выглядел немного потрёпанным, но фасон был отличным. Я подшила края, добавила пару крупных пуговиц и стала носить поверх белой рубашки с джинсами. В итоге получился уютный и стильный комплект, который все замечают.

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