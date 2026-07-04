Все звезды будут сиять только для них: этот знак проплывет по волнам счастья — впереди ждет успех

Убывающая Луна в июле устранит все негативные моменты для представителей водной стихии. Астрологи рассказали, чего стоит ожидать Ракам в первую неделю июля.
В этот период ожидается постепенное установление спокойствия и стабильности в их жизни. Представители знака успешно завершат текущие проекты и инициируют новые.
Раки продемонстрируют свой творческий потенциал и успешно преодолеют возникающие препятствия. Достижение успеха будет обусловлено их врожденными способностями и талантами.
Также прогнозируется значительное улучшение финансового положения Раков. Представители знака разовьют навыки эффективного взаимодействия и налаживания контактов с окружающими.
Раков ожидает судьбоносная встреча. Судьба предоставит им возможность для счастливой и относительно беззаботной жизни. Одинокие представители знака обретут любимого человека и познают истинное счастье.
Ранее мы рассказали, почему важно завершать начатое дело.