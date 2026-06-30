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Вот почему важно завершать начатое дело — великий Омар Хайям дал ответ на вопрос еще 1000 лет назад

Опубликовано: 30 июня 2026 11:07
 Проверено редакцией
Вот почему важно завершать начатое дело — великий Омар Хайям дал ответ на вопрос еще 1000 лет назад
Вот почему важно завершать начатое дело — великий Омар Хайям дал ответ на вопрос еще 1000 лет назад
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Омар Хайям продолжает оказывать влияние как на современных философов, так и на широкую общественность, поскольку его произведения сохраняют свою актуальность. Этот выдающийся персидский поэт, астроном, математик и философ, живший тысячу лет назад, до сих пор способствует формированию мировоззрения и направляет тех, кто ищет истинный путь.

Творчество Омара Хайяма содержит множество глубоких и проницательных строк. В качестве примера можно привести следующие:

Сорванный цветок должен быть подарен, начатое стихотворение — дописано, а любимая женщина — счастлива, иначе и не стоило браться за то, что тебе не по силам

Стремление человека реализовать максимальное количество задач в течение жизни часто приводит к трудностям. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на окружающих, поскольку их ожидания и надежды остаются нереализованными. Поэтому рекомендуется сосредоточиться не на количестве, а на качестве.

Ранее мы рассказали, что намного важнее внешности.

Автор:
Ксения Давыдова
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