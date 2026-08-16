Августовская обрезка сада: что, как и зачем убирать в конце лета

Август - время подготовки сада к зиме.

Август — особое время для дачника. Урожай постепенно собран, но расслабляться рано. Именно сейчас закладывается здоровье сада на следующий год.

Главное правило этого месяца — вовремя взять в руки секатор.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала "Городовому", как правильно провести августовскую обрезку и не навредить растениям.

В чем разница: санитарная или формирующая?

Все просто. Разница — в цели:

Формирующая обрезка нужна для вашего удобства и красоты. Вы формируете крону так, чтобы вам было комфортно ходить рядом, ухаживать за растением и без проблем собирать ягоды.

нужна для вашего удобства и красоты. Вы формируете крону так, чтобы вам было комфортно ходить рядом, ухаживать за растением и без проблем собирать ягоды. Санитарная обрезка — это скорая помощь саду. Вы вырезаете все больное, сухое, поломанное и слишком старое.

Обрезаем кустарники: смородина, крыжовник, малина

После сбора ягод кусты сразу можно приводить в порядок.

Смородина и крыжовник

Удаляйте старые ветки, которые отплодоносили.

{{171}} "Можно обрезку сделать и формирующую, и санитарную, потому что надо удалять старые ветви, которые уже закончили плодоношение. Они будут давать урожай слабенький, мелкие ягодки будут. Поэтому нужно выводить постепенно куст на молодые ветви. Причём на кусте не должно быть больше двадцати ветвей", - отмечает эксперт.

Малина

Обычная: сразу вырезайте ветки, которые давали урожай в этом году. Они сухие и темные. Зеленый молодой прирост не трогайте — это урожай следующего лета.

сразу вырезайте ветки, которые давали урожай в этом году. Они сухие и темные. Зеленый молодой прирост не трогайте — это урожай следующего лета. Ремонтантная: в августе ее не трогаем вообще! Она сейчас как раз цветет и плодоносит. Ее обрезают глубокой осенью.

Что делать с деревьями: яблони и груши

Главное правило для деревьев в августе: сначала съешьте плоды, потом беритесь за пилу. Полезть с обрезкой на дерево с плодами — значит сбить половину урожая.

Когда яблоки и груши сняты, можно чистить дерево:

Уберите «волчки». Это мощные зеленые ветки, которые растут строго вверх. Они не дают плодов, но пьют из дерева все соки. Освободите центр. Вырежьте все, что растет внутрь кроны. Дерево должно проветриваться и освещаться солнцем. Укоротите ветки груши. У груш часто вырастают слишком длинные и уходящие вниз ветви. Если их не подрезать, в следующем году они просто сломаются под тяжестью плодов.

Нужно ли замазывать срезы и как лечить сад?

На кустарниках срезы замазывать не нужно — веток много, они мелкие, это лишняя работа.

срезы замазывать не нужно — веток много, они мелкие, это лишняя работа. На деревьях крупные срезы (тоньше 2 см можно не трогать) лучше замазать садовым варом или специальной пастой, чтобы не попала инфекция.

"Можно опрыскать любыми профилактическими препаратами от вредителей и от болезней. Можно системными препаратами. Через листья идет фотосинтез, и лекарство быстро попадет внутрь всего растения. Опрыскивать по листу в августе гораздо эффективнее и проще, чем поливать химией под корень", - отмечает эксперт.

Запомните, в августе наша задача — почистить сад, а не спровоцировать бурный рост новых веточек. Молодые побеги не успеют одревеснеть до морозов и просто замерзнут зимой.

Ранее «Городовой» рассказывал, как посадить второй урожай огурцов в середине августа.