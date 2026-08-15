Феномен петербургских столовых: где вкусно, быстро и недорого поесть в Петербурге

В Северной столице много мест, где можно перекусить бюджетно и вкусно.

Санкт-Петербург уже давно стал не только культурной, но и общепитовской столицей. Формат столовых переживает здесь настоящий бум.

Забудьте про скучные советские «столовки» с липкими подносами. Сегодняшние столовые в Петербурге — это стильные, чистые и очень популярные места.

Шеф-повар Павел Шолохов рассказал "Городовому", почему они так востребованы и куда стоит зайти перекусить.

Почему в столовых всегда полно людей?

Найти свободный столик в питерской столовой в обед — та еще задачка. Сюда идут все: студенты, офисные работники, туристы и даже пенсионеры. Вечером поток гостей тоже не иссякает.

Секрет прост: заведения воюют за каждого клиента. Конкуренция в городе огромная. Если столовая начнет кормить вкусно и свежо, люди будут ходить туда каждый день.

"По вкусу есть отличие, все зависит от повара, который готовит. Сейчас все столовые следят за качеством, так как очень большая конкуренция, все хотят отставить у себя гостя на постоянку. Там где много гостей, еда всегда свежая и вкусная", - отмечает эксперт.

Проверенные места: куда зайти пообедать?

Если вы ищете, где вкусно и безболезненно для кошелька поесть, шеф-повар советует обратить внимание на эти заведения:

«Репа кафе-столовая» и сеть «Мама Мия». Отличные варианты на каждый день.

«Два Гуся». Это место для всей семьи, где продаются большой спект блюд.

Альтернатива: кулинария из супермаркетов

Что делать, если идти в столовую не хочется или нет времени? Спасает готовая еда из сетевых магазинов.

"По кулинарии я обычно покупаю готовую еду в гипере Лента или Спаре. Это, конечно, не так вкусно, на мой взгляд, как дома, но если лень готовить или нет времени то самое то", - говорит Павел Шолохов.

Короткий вывод

Поесть в Петербурге вкусно и недорого — вообще не проблема. Главное — выбирать места, где всегда много людей, и не бояться пробовать разное.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербург едут за гастронамическим удовольствием.