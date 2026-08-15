Феномен петербургских столовых: где вкусно, быстро и недорого поесть в Петербурге

Санкт-Петербург уже давно стал не только культурной, но и общепитовской столицей. Формат столовых переживает здесь настоящий бум.
Забудьте про скучные советские «столовки» с липкими подносами. Сегодняшние столовые в Петербурге — это стильные, чистые и очень популярные места.
Шеф-повар Павел Шолохов рассказал "Городовому", почему они так востребованы и куда стоит зайти перекусить.
Почему в столовых всегда полно людей?
Найти свободный столик в питерской столовой в обед — та еще задачка. Сюда идут все: студенты, офисные работники, туристы и даже пенсионеры. Вечером поток гостей тоже не иссякает.
Секрет прост: заведения воюют за каждого клиента. Конкуренция в городе огромная. Если столовая начнет кормить вкусно и свежо, люди будут ходить туда каждый день.
"По вкусу есть отличие, все зависит от повара, который готовит. Сейчас все столовые следят за качеством, так как очень большая конкуренция, все хотят отставить у себя гостя на постоянку.
Там где много гостей, еда всегда свежая и вкусная", - отмечает эксперт.
Проверенные места: куда зайти пообедать?
Если вы ищете, где вкусно и безболезненно для кошелька поесть, шеф-повар советует обратить внимание на эти заведения:
«Репа кафе-столовая» и сеть «Мама Мия». Отличные варианты на каждый день.
«Два Гуся». Это место для всей семьи, где продаются большой спект блюд.
Альтернатива: кулинария из супермаркетов
Что делать, если идти в столовую не хочется или нет времени? Спасает готовая еда из сетевых магазинов.
"По кулинарии я обычно покупаю готовую еду в гипере Лента или Спаре. Это, конечно, не так вкусно, на мой взгляд, как дома, но если лень готовить или нет времени то самое то", - говорит Павел Шолохов.
Короткий вывод
Поесть в Петербурге вкусно и недорого — вообще не проблема. Главное — выбирать места, где всегда много людей, и не бояться пробовать разное.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербург едут за гастронамическим удовольствием.