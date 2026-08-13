Бирюзовая Катунь, сладкий инжир и море как парное молоко: куда отправиться в отпуск в сентябре

Сентябрь — лучший месяц для отпуска.

В начале осени школьники и студенты уехали, поэтому на пляжах и курортах становится тихо. Изнуряющая летняя жара спадает, море остается очень теплым, а цены на отели и туры приятно снижаются.

Вместе с генеральным директором компании TOURisME Марией Романовой "Городовой" разбирался, куда стоит рвануть в начале осени за лучшими впечатлениями.

Отдых в России: горы, бирюзовые реки и море

1. Кавказ: горные тропы и сухая погода

Сентябрь на Кавказе — идеальное время для активного отдыха. Жары больше нет, дни стоят сухие и солнечные. Погода отлично подходит для походов, прогулок и поездок на джипах.

В Домбае, Архызе или Приэльбрусье можно спокойно гулять по маршрутам и любоваться тем, как зеленые склоны горы постепенно окрашиваются в осенние цвета.

2. Алтай: невероятные пейзажи и бирюзовая Катунь

Осенью Алтай превращается в ожившую картинку. Леса становятся желто-красными, а главное чудо сентября — река Катунь. Именно осенью ее вода приобретает яркий бирюзовый цвет. В это время комфортно ездить на экскурсии, гулять у озер и делать фантастические фотографии.

3. Сочи и Турция: классический бархатный сезон

Если вам нужно именно море, отправляйтесь в Сочи.

"В сентябре здесь продолжается бархатный сезон: море еще теплое, погода подходит для пляжного отдыха, а туристический поток уже заметно ниже летнего. Среди зарубежных направлений Турция традиционно остается одним из лидеров сентября. Здесь особенно хорошо работает сочетание цены и качества: теплое море, комфортная температура воздуха, развитая инфраструктура и большой выбор отелей с all inclusive. При этом после окончания высокого летнего сезона отдых становится спокойнее", - отмечает эксперт.

4. Черногория: уютная Адриатика

В Черногории начинается идеальный бархатный сезон. Воздух прогрет примерно до +26 °C, сильного зноя нет.

Можно взять машину напрокат и объехать весь Боко-Которский залив, посмотреть старинные крепости и поужинать в морепродуктовых ресторанчиках.

{{190}} "В сентябре также можно найти более привлекательные цены на размещение и некоторые туристические услуги. Кроме того, 2026 год особенно интересен для российских туристов с учетом предстоящих изменений визовых правил", - отмечает Мария Романова.

5. Кипр: быстрое оформление и ласковое море

На Кипре купальный сезон длится до конца октября. Вода здесь в сентябре — как парное молоко. Для поездки нужна национальная кипрская виза, но ее делают быстро и без сложных документов — всего за 5–10 дней.

За тусовками и ночной жизнью едьте в Айя-Напу .

. За спокойным семейным отдыхом — в Протарас или Ларнаку.

6. Египет: море плюс древние пирамиды

Летом в Египте слишком жарко, а вот в сентябре дышать становится намного проще. Главный плюс страны — потрясающее Красное море с рыбками и кораллами.

Но главное, что осенью можно без страданий от 40-градусной жары съездить на экскурсии к пирамидам Гизы или в Луксор.

Подводим итог

Сентябрь дает редкий шанс отдохнуть комфортно и без переплат.

Если нужен бюджетный пляж без лишних хлопот — выбирайте Турцию, Сочи или Египет.

— выбирайте Турцию, Сочи или Египет. Если хочется красивой природы и активности — бронируйте Алтай или Кавказ.

— бронируйте Алтай или Кавказ. Если душа просит европейского уюта — летите в Черногорию или на Кипр.

"Если говорить о выгодных предложениях, сентябрь в целом дает туристам больше возможностей для выбора. После окончания пикового летнего спроса цены на ряд отелей и туров начинают снижаться, а наиболее привлекательное сочетание стоимости и качества, по нашему опыту, сейчас можно найти прежде всего в Турции, Египте и на российских курортах", - говорит эксперт.

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