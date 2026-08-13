Если вас съедает изнутри зависть — вспомните слова мудрого Омара Хайяма: дурные мысли как ветром сдует

Омар Хайям, выдающийся персидский мыслитель, широко известен благодаря своим афоризмам, посвященным осмыслению жизни.

Один из советов мудреца заключается в следовании простым принципам, которые позволяют избежать растрачивания жизненной энергии на стремление к богатству и зависть. Вместо этого рекомендуется сосредоточиться на самосовершенствовании и преодолении собственных недостатков.

Брат, не требуй богатств — их не хватит на всех. Не взирай со злорадством святоши на грех. Есть над смертными Бог. Что ж до дел у соседа, То в халате твоем еще больше прорех.