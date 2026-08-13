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Если вас съедает изнутри зависть — вспомните слова мудрого Омара Хайяма: дурные мысли как ветром сдует

Опубликовано: 13 августа 2026 21:16
 Проверено редакцией
Если вас съедает изнутри зависть — вспомните слова мудрого Омара Хайяма: дурные мысли как ветром сдует
Если вас съедает изнутри зависть — вспомните слова мудрого Омара Хайяма: дурные мысли как ветром сдует
Городовой ру
Мудрые слова великого поэта

Омар Хайям, выдающийся персидский мыслитель, широко известен благодаря своим афоризмам, посвященным осмыслению жизни.

Один из советов мудреца заключается в следовании простым принципам, которые позволяют избежать растрачивания жизненной энергии на стремление к богатству и зависть. Вместо этого рекомендуется сосредоточиться на самосовершенствовании и преодолении собственных недостатков.

Брат, не требуй богатств — их не хватит на всех. Не взирай со злорадством святоши на грех. Есть над смертными Бог. Что ж до дел у соседа, То в халате твоем еще больше прорех.

Действительно, не все могут достичь финансового благополучия. Однако, получение востребованной профессии способно принести не только удовлетворение от деятельности, но и обеспечить достойный уровень дохода.

Зависть, в свою очередь, является разрушающим пороком, который истощает самого завистника. Она препятствует наслаждению собственной жизнью, вынуждая постоянно сравнивать себя с окружающими.

Гораздо продуктивнее сосредоточиться на личностном развитии. Только собственный рост и достижения способны принести подлинную радость от жизни.

Ранее мы рассказали, как справиться с гордыней.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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