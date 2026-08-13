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Не выдержал собственного веса: у фармацевта из Ленобласти раскололся 43-килограммовый кабачок

Опубликовано: 13 августа 2026 19:37
 Проверено редакцией
Не выдержал собственного веса: у фармацевта из Ленобласти раскололся 43-килограммовый кабачок
Не выдержал собственного веса: у фармацевта из Ленобласти раскололся 43-килограммовый кабачок
Global Look Press / Seleznev Pavel / news.ru
Огородница уже ставила рекорды.

Пока одни садоводы жалуются на погоду, Марина Матвеева из города Сясьстрой Ленинградской области собирает невероятный урожай, рассказал в своем канале губернатор Александр Дрозденко.

По профессии она фармацевт, но на своём участке работает как настоящий волшебник. За несколько лет её огород превратился в лабораторию по выращиванию гигантов.

Рекорды, которые поражают

Марина занимается этим хобби уже не первый год. И ей точно есть чем гордиться.

В прошлом сезоне она вырастила морковь длиной 1,59 метра. Этот результат официально признали самым большим в России!

А в 2024 году огородница вырастила тыкву-богатыря весом 450,4 килограмма. Это абсолютный рекорд для Ленобласти.

Новый сезон — новые тяжеловесы

В этом году на грядках у Марины снова кипит жизнь:

  • Кабачок-гигант. Сняли плод длиной 145 сантиметров и весом 43 килограмма. Он был настолько тяжелым, что раскололся прямо на грядке!
  • Арбуз. Набрал 47 килограммов.
  • Новая тыква. Её окружность — уже 3 метра, а вес перевалил за 225 кило.
  • Лук и томаты. Луковицы выросли до 48 сантиметров в обхвате.

В чём секрет таких овощей?

Сама Марина говорит, что никакой магии тут нет. Нужны качественные семена, хорошая почва, постоянный полив и любовь к растениям.

Ранее «Городовой» рассказывал, как определить, что тыква созрела.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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