Не выдержал собственного веса: у фармацевта из Ленобласти раскололся 43-килограммовый кабачок

Пока одни садоводы жалуются на погоду, Марина Матвеева из города Сясьстрой Ленинградской области собирает невероятный урожай, рассказал в своем канале губернатор Александр Дрозденко.
По профессии она фармацевт, но на своём участке работает как настоящий волшебник. За несколько лет её огород превратился в лабораторию по выращиванию гигантов.
Рекорды, которые поражают
Марина занимается этим хобби уже не первый год. И ей точно есть чем гордиться.
В прошлом сезоне она вырастила морковь длиной 1,59 метра. Этот результат официально признали самым большим в России!
А в 2024 году огородница вырастила тыкву-богатыря весом 450,4 килограмма. Это абсолютный рекорд для Ленобласти.
Новый сезон — новые тяжеловесы
В этом году на грядках у Марины снова кипит жизнь:
- Кабачок-гигант. Сняли плод длиной 145 сантиметров и весом 43 килограмма. Он был настолько тяжелым, что раскололся прямо на грядке!
- Арбуз. Набрал 47 килограммов.
- Новая тыква. Её окружность — уже 3 метра, а вес перевалил за 225 кило.
- Лук и томаты. Луковицы выросли до 48 сантиметров в обхвате.
В чём секрет таких овощей?
Сама Марина говорит, что никакой магии тут нет. Нужны качественные семена, хорошая почва, постоянный полив и любовь к растениям.
Ранее «Городовой» рассказывал, как определить, что тыква созрела.