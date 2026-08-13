Не выдержал собственного веса: у фармацевта из Ленобласти раскололся 43-килограммовый кабачок

Новости по теме

Гигантская тыква и арбуз окружностью в два метра: как жительнице Ленобласти удалось вырастить рекордный урожай

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С этим рецептом ваш урожай тыквы точно не пропадет: семья будет просить готовить деруны на завтрак, обед и ужин

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Перед посевом моркови - обязательно: замачиваем семена в этой жиже - урожай гребем грузовиками

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Сажаю каждый год 1 сорт арбуза - урожай вывожу тележками: поспевает даже в Сибири, по 6 кг каждый

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Не тыквы – а украшение участка: эти 5 сортов завалят урожаем с головы до ног – выглядят необычно и на вкус волшебны

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