Мифы о Египте, в которые пора перестать верить - с реальностью не имеют ничего общего: список

Мифы о Египте, в которые пора перестать верить - с реальностью не имеют ничего общего: список Legion-Media

О Египте сложилось множество мифов, многие из которых на деле далеки от реальности. Из-за различных слухов россияне боятся приезжать в эту страну, поэтому всячески избегают ее.