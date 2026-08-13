Мифы о Египте, в которые пора перестать верить - с реальностью не имеют ничего общего: список

Автор дзен-канала “Саша Коновалова” прожила в Египте несколько месяцев, поэтому смогла сделать некоторые выводы. Они позволят развеять основные мифы.
Все местные являются обманщиками
Здесь действительно встречаются туристические разводы, но чаще всего это происходит на улицах рядом с отелями. Похожие ситуации могут возникнуть не только в Египте, но и даже на территории российских курортов. Если отойти подальше от туристических улиц, то можно будет сделать вывод, что египтяне являются обычными людьми. Никаких “разводил” там уже не будет.
В Египте встречается только разруха
Принято считать, что эта страна состоит только из нищего населения и нескольких отелей. Но в крупных городах есть и хорошие жилые районы, в которых развита инфраструктура. Там получится увидеть дорогие машины, рестораны и премиальные магазины. Если захотеть, то разруху можно найти даже в Дубае.
Отсутствие нормальных продуктов
В Египте много хороших супермаркетов, в которых есть как местная, так и иностранная продукция. Там можно найти даже европейские бренды, российские товары.
Повышенная преступность
“Опасность нельзя оценивать одним словом. Если человек ночью отправится гулять по незнакомому неблагополучному району любого крупного города мира, риск действительно возрастет. Но туристические районы Хургады и Шарм-эль-Шейха существуют благодаря отдыхающим. Поэтому вопросам безопасности тут уделяется огромное внимание”, - сообщила блогер.
Личный опыт
Египет имеет богатую историю, поэтому страна оказалась для меня интересной. Я не побоялась выйти из отеля, о чем точно не пожалела. Везде я чувствовала себя в безопасности из-за большого количества туристов.
Ранее портал "Городовой" рассказал про страну, в которую боятся ехать туристы.