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Беру соду и обычное мыло — и сияют даже недельные футболки и жирные полотенца

Опубликовано: 13 августа 2026 17:37
 Проверено редакцией
Беру соду и обычное мыло — и сияют даже недельные футболки и жирные полотенца
Беру соду и обычное мыло — и сияют даже недельные футболки и жирные полотенца
Городовой ру
Жирные пятна на одежде удалят хозяйственное мыло и сода — замочите, оставьте на время и постирайте. Простые и доступные средства работают лучше дорогих пятновыводителей.

Новые светлые вещи выглядят безупречно, но их чистота недолговечна. Жирные пятна — одна из самых частых проблем, особенно когда загрязнение уже застарелое. Магазинные пятновыводители не всегда справляются, а порой и портят ткань. Однако есть простые и доступные домашние средства, которые работают ничуть не хуже, пишет ИА .

Хозяйственное мыло

Это дешёвое средство известно ещё с советских времён. Оно эффективно удаляет жирные следы с любых тканей. Свежее пятно достаточно намочить тёплой водой и намылить хозяйственным мылом — через 20 минут его можно смывать. Для застарелых загрязнений мыло наносят более толстым слоем, втирают в ткань и оставляют на 2–12 часов. Чем дольше средство воздействует, тем лучше результат. После этого вещь стирают обычным способом.

Сода

Пищевая сода — ещё один бюджетный помощник в борьбе с пятнами. Она не оставляет запаха и подходит для большинства типов тканей. Из соды и воды готовят густую пасту, наносят на загрязнение и оставляют на 15–30 минут. Для плотных тканей можно дополнительно потереть пятно старой зубной щёткой. Для усиления эффекта соду смешивают с натёртым хозяйственным мылом до состояния кашицы.

Личный опыт автора

Я случайно пролила масло на любимую светлую блузку — пятно было жирное и большое. Сначала попыталась смыть обычным порошком, но безуспешно. Вспомнила про хозяйственное мыло: намылила, оставила на пару часов. После стирки пятно исчезло без следа. Теперь я всегда держу это мыло в доме и использую соду для профилактики.

Вывод

Хозяйственное мыло и сода — проверенные временем средства, которые справляются с жирными пятнами не хуже дорогой химии. Они безопасны для тканей, доступны по цене и просты в применении. Главное — не откладывать обработку надолго и дать средству время подействовать.

Ранее мы рассказывали о способе для свежести и чистоты одежды в шкафу.

Автор:
Евгения Сухова
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