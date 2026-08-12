Кладу 2 вещи в шкаф и забываю о вони: одежда всегда чистая и благоухает

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Круче уксуса и соды: фруктовый "компот" от накипи следа не оставит, чайник чист, как в день покупки

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Запах старого Петербурга: как клинеры борются с плесенью и сыростью

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Берите соду, йод или уксус: вот как в домашних условиях проверить, натуральное ли вы купили молоко

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Отбелить пожелтевший пластиковый подоконник можно не только содой с уксусом: запомните еще несколько вариантов

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