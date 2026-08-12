Городовой / Полезное / Кладу 2 вещи в шкаф и забываю о вони: одежда всегда чистая и благоухает
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Взлетов и падений не предвидится: Лунный гороскоп на 15 августа 2026 года - затронет каждого Полезное
В РЖД приняли окончательное решение — к общему столику пускать не будут: что придумали в новых вагонах Новости Петербурга
Чем полить капусту с 14 августа: 2 ложки в воду и получаю крупные, без дырочек кочаны Полезное
Бросаем в кефир 2 ст. л. — и втираем в седые волосы: цвет шикарный, седина испарилась Новости Петербурга
Урожай помидоров не пропадает - делаю из него кетчуп "Шашлычный": идеален для мяса и гарниров Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Кладу 2 вещи в шкаф и забываю о вони: одежда всегда чистая и благоухает

Опубликовано: 12 августа 2026 17:37
 Проверено редакцией
Кладу 2 вещи в шкаф и забываю о вони: одежда всегда чистая и благоухает
Кладу 2 вещи в шкаф и забываю о вони: одежда всегда чистая и благоухает
Legion-Media
Убрать запах в шкафу помогут сода, рис и эфирные масла — они впитывают влагу и освежают воздух. Регулярная уборка с уксусом и проверка обуви предотвратят проблему.

Затхлый аромат в шкафу способен испортить настроение и даже обесценить любимые вещи. Однако причина часто кроется в мелочах: влажность, пыль или забытая обувь. Есть несколько проверенных способов, которые помогут вернуть свежесть гардеробу без использования агрессивной химии, пишет thevoicemag.

Найти и устранить источник

Первое, что стоит сделать — проверить обувь. Она часто накапливает влагу и запах, особенно в межсезонье. Если проблема не в ней, осмотрите шкаф на предмет плесени — белые, зелёные или чёрные пятна могут появиться даже в сухих местах, а запах плесени чувствуется задолго до видимых признаков.

Снизить влажность

Высокий уровень влажности — основная причина затхлого запаха. Простой тест: поставьте в шкаф стакан с водой и льдом на 4 минуты. Если снаружи появится конденсат — влажность повышена. Снизить её помогут сода, активированный уголь или рис, насыпанные в открытые ёмкости или тканевые мешочки. Они отлично впитывают лишнюю влагу.

Освежить аромат

Для приятного запаха подойдут саше, ароматическое мыло или ватные диски с эфирными маслами. Кофейные зёрна или молотый кофе тоже работают: они поглощают запахи и оставляют лёгкий кофейный шлейф.

Уборка и профилактика

Пыль на полках и стенках шкафа тоже может вызывать неприятный запах. Протрите все поверхности водой с добавлением уксуса или лимонного сока — это продезинфицирует и освежит. Перед тем как вернуть вещи, убедитесь, что шкаф полностью высох.

Личный опыт автора

Я долго боролась с запахом сырости в старом платяном шкафу. Перепробовала ароматизаторы и даже купила осушитель воздуха, но проблема возвращалась. Однажды подруга посоветовала положить на полку открытую банку с пищевой содой. Через три дня запах исчез. Теперь я всегда держу в шкафу мешочек с содой и раз в месяц проветриваю его.

Вывод

Затхлый запах в шкафу — результат повышенной влажности, пыли или плохо просушенных вещей. Устранить его помогают простые меры: проверка источника, контроль влажности с помощью соды или риса, использование натуральных ароматизаторов и влажная уборка с уксусом. Регулярный уход сохранит свежесть гардероба надолго.

Ранее мы рассказывали, как сделать ванну белее снега.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 12
🙏 3
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью