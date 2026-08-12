Петунии и пионы в пролете: аромат этого многолетника на 2 км в округе – растет даже в тени

Многие садоводы привыкли украшать участки сиренью, жасмином или черёмухой. Но есть и менее распространённые, но не менее декоративные растения. Одно из них — кальмия, вечнозелёный кустарник с крупными соцветиями и выразительной листвой. Он способен стать ярким акцентом в ландшафте, особенно в местах с рассеянным освещением, пишет эксперт блога "Ландшафтный дизайн".
Особенности выращивания
Кальмия предпочитает полутень и защищённые от ветра участки. Высота растения варьируется от 30 см до 2,5 метров. Цветение наступает в мае и продолжается до середины июня — в это время куст покрывается многочисленными розовыми или белыми цветками, собранными в зонтичные соцветия. Кислая, плодородная почва — обязательное условие для нормального роста.
Важно учитывать, что растение ядовито. Особенно опасны листья, содержащие токсичные вещества. Поэтому кальмию не рекомендуется высаживать в местах, доступных для детей и домашних животных.
Личный опыт автора
В прошлом году я посадила кальмию в полутенистом углу сада, укрытом от ветра старой яблоней. Почву подкислила верховым торфом и сосновой корой. Уже следующей весной куст зацвёл — нежные розовые соцветия смотрелись очень необычно на фоне привычных растений. Однако я всегда напоминаю себе о ядовитости, поэтому обрезаю только в перчатках.
Вывод
Кальмия — эффектное растение для любителей нестандартных решений. Она требует кислой почвы, полутени и защиты от сквозняков. При этом важно помнить о ядовитости кустарника и размещать его с осторожностью.
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