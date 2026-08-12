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Петунии и пионы в пролете: аромат этого многолетника на 2 км в округе – растет даже в тени

Опубликовано: 12 августа 2026 15:13
 Проверено редакцией
Петунии и пионы в пролете: аромат этого многолетника на 2 км в округе – растет даже в тени
Петунии и пионы в пролете: аромат этого многолетника на 2 км в округе – растет даже в тени
Legion-Media
Кальмия — вечнозелёный кустарник, который цветёт с мая по июнь и хорошо растёт в полутени. Растение ядовито, поэтому требует осторожного размещения. Подходит для кислых почв и защищённых уголков сада.

Многие садоводы привыкли украшать участки сиренью, жасмином или черёмухой. Но есть и менее распространённые, но не менее декоративные растения. Одно из них — кальмия, вечнозелёный кустарник с крупными соцветиями и выразительной листвой. Он способен стать ярким акцентом в ландшафте, особенно в местах с рассеянным освещением, пишет эксперт блога "Ландшафтный дизайн".

Особенности выращивания

Кальмия предпочитает полутень и защищённые от ветра участки. Высота растения варьируется от 30 см до 2,5 метров. Цветение наступает в мае и продолжается до середины июня — в это время куст покрывается многочисленными розовыми или белыми цветками, собранными в зонтичные соцветия. Кислая, плодородная почва — обязательное условие для нормального роста.

Важно учитывать, что растение ядовито. Особенно опасны листья, содержащие токсичные вещества. Поэтому кальмию не рекомендуется высаживать в местах, доступных для детей и домашних животных.

Личный опыт автора

В прошлом году я посадила кальмию в полутенистом углу сада, укрытом от ветра старой яблоней. Почву подкислила верховым торфом и сосновой корой. Уже следующей весной куст зацвёл — нежные розовые соцветия смотрелись очень необычно на фоне привычных растений. Однако я всегда напоминаю себе о ядовитости, поэтому обрезаю только в перчатках.

Вывод

Кальмия — эффектное растение для любителей нестандартных решений. Она требует кислой почвы, полутени и защиты от сквозняков. При этом важно помнить о ядовитости кустарника и размещать его с осторожностью.

Ранее мы рассказывали, какой цветок посадить вместо петунии и бархатцев.

Автор:
Евгения Сухова
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