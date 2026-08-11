Вместо петунии и бархатцев: этот цветок украсит клумбу и будет благоухать до октября

Каждый садовод хочет, чтобы клумбы оставались яркими всё лето. Но не все растения способны цвести так долго. Одно из немногих исключений — кальцеолярия морщинистая. Этот многолетник украшает сад с весны до глубокой осени, не требуя сложного ухода и хорошо перенося прохладу, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Как вырастить из семян
Семена кальцеолярии высевают в лёгкий питательный грунт. Оптимальная температура для прорастания — +10...+15C, что довольно необычно для цветочных культур: многие растения требуют больше тепла. Всходы появляются через несколько недель при достаточном освещении. В фазе двух-трёх настоящих листьев сеянцы пикируют — это обычно происходит в феврале.
В марте рассаду пересаживают в более просторные контейнеры, а с наступлением стабильной погоды в апреле начинают закаливать на открытом воздухе. В открытый грунт растения переносят в мае, когда минует угроза заморозков.
Особенности ухода
Кальцеолярия предпочитает солнечные места или лёгкую полутень, умеренный полив и плодородную почву. Она не любит переувлажнения, поэтому важен хороший дренаж. Отцветшие соцветия удаляют — это стимулирует образование новых бутонов и продлевает декоративность. К концу октября растение завершает цветение, но при правильном уходе может перезимовать и возобновить рост на следующий год.
Личный опыт автора
Когда посадила кальцеолярию, думала, что она отцветёт к середине лета, как большинство многолетников. Но к моему удивлению, она продолжала выпускать бутоны до самого октября, даже после первых заморозков.
Вывод
Кальцеолярия морщинистая — неприхотливый многолетник с длительным периодом цветения. Выращивание из семян не требует специальных условий, а уход сводится к умеренному поливу и удалению увядших соцветий. Подходит для садоводов, которые хотят сохранить декоративность клумбы до поздней осени.
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