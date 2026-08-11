От Красногвардейского до Петроградки: почему в Петербурге дорожает всё, кроме 4-комнатных квартир

В июле 2026 года вторичное жилье снова преподнесло сюрприз. Подешевел только один тип квартир, а все остальные варианты продолжить расти в цене, сообщает bn.ru.
Давайте разберем на пальцах, что происходит с ценниками и где искать выгоду.
Трешки — в топе, огромные квартиры теряют в цене
Больше всего в июле устремились вверх цены на трехкомнатные квартиры. За месяц они подорожали сразу на 2,31%. Сейчас готовая трешка в среднем обойдется в 17 млн рублей.
Эксперты объясняют такой спрос просто: семьи устали ждать сдачи новостроек. Многим нужно заехать и жить прямо сейчас. Поэтому семейные варианты на вторичке разлетаются быстрее всего.
Вот как изменились цены на остальное жилье:
- Двушки прибавили скромные 0,59%. Средний ценник — 13 млн рублей.
- Студии и однокомнатные подорожали символически — на 0,32%. Купить простую «однушку» сейчас можно примерно за 8,2 млн рублей.
- Четырехкомнатные квартиры единственные пошли против тренда. Они подешевели на 0,42%. Но дешёвым такое жильё всё равно не назвать — в среднем за него просят 22,7 млн рублей.
Где искать самое доступное жилье?
Если бюджет ограничен, смотреть нужно на окраины и спальные районы. Самые дешевые «однушки» и студии сегодня продаются всего в трех районах города.
- Красногвардейский район — лидер по доступности. Квадратный метр в скромной «однушке» стоит здесь около 207,8 тыс. рублей. Здесь много типовых панелек, поэтому и цены ниже.
- Красносельский район занимает второе место. Цена за «квадрат» — около 224,1 тыс. рублей. Район зеленый и приятный, но застройку сдерживает отсутствие метро.
- Кировский район замкнул тройку. Тут за один квадратный метр попросят в среднем 227,4 тыс. рублей.
Где жилье стоит космических денег?
Здесь без сюрпризов. Самые дорогие квадратные метры традиционно находятся в историческом центре.
За статус и вид из окна придется переплатить в Центральном и Петроградском районах. Там за один квадратный метр в небольшой квартире просят от 337,3 тыс. до 361,6 тыс. рублей.
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