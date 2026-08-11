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"Все включено" в Турции - не повод для расслабления: какие ошибки допускают россияне - так делает каждый

Опубликовано: 11 августа 2026 16:01
 Проверено редакцией
"Все включено" в Турции - не повод для расслабления: какие ошибки допускают россияне - так делает каждый
"Все включено" в Турции - не повод для расслабления: какие ошибки допускают россияне - так делает каждый
Legion-Media
Когда туристы покупают путевки в Турцию по системе “все включено”, то они представляют шведский стол, бассейн и беззаботный отдых. Но важно научиться разбираться в этой системе, иначе могут возникнуть сложности.

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” рассказала об ошибках, которые хоть раз совершал каждый турист, отправляющийся в Турцию. Понимание приходит только с опытом.

Не проверять фразу “вид на окрестности”

При такой фразе у россиян в голове сразу возникает образ моря, гор, лесов и прочих красивых видов. Но на деле “видом на окрестности” может оказаться пыльная дорога, парковка или продуктовый магазин.

Отказываться от чаевых

В Турции нет правила, которое бы требовало плату чаевых сотрудникам отелей. Но если дать небольшую благодарность, то вам точно подберут хороший номер, а обслуживание сделают качественным.

Покупка сувениров в отеле

Там всегда завышены цены, поэтому лучше всего покупать памятные подарки на улицах города. Это касается и размена валюты в отеле.

Не изучить, что расположено рядом с отелем

“Красивый отель – это еще не все. Если вам важно гулять за пределами территории, заранее изучите карту района и отзывы туристов. Если вы не сделаете это перед поездкой, то можете оказаться в ситуации, когда вам будет вообще некуда выйти: с одной стороны – пляж, с другой – оживленная трасса”, - сообщает источник.

Личный опыт

Перед любой поездкой в Турцию я внимательно изучаю отзывы туристов, причем беру информацию с разных сайтов. На некоторых источниках могут встречаться и накрутки.

Ранее портал "Городовой" рассказал про страну, в которую боятся ехать туристы.

Автор:
Полина Аксенова
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