"Все включено" в Турции - не повод для расслабления: какие ошибки допускают россияне - так делает каждый

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” рассказала об ошибках, которые хоть раз совершал каждый турист, отправляющийся в Турцию. Понимание приходит только с опытом.
Не проверять фразу “вид на окрестности”
При такой фразе у россиян в голове сразу возникает образ моря, гор, лесов и прочих красивых видов. Но на деле “видом на окрестности” может оказаться пыльная дорога, парковка или продуктовый магазин.
Отказываться от чаевых
В Турции нет правила, которое бы требовало плату чаевых сотрудникам отелей. Но если дать небольшую благодарность, то вам точно подберут хороший номер, а обслуживание сделают качественным.
Покупка сувениров в отеле
Там всегда завышены цены, поэтому лучше всего покупать памятные подарки на улицах города. Это касается и размена валюты в отеле.
Не изучить, что расположено рядом с отелем
“Красивый отель – это еще не все. Если вам важно гулять за пределами территории, заранее изучите карту района и отзывы туристов. Если вы не сделаете это перед поездкой, то можете оказаться в ситуации, когда вам будет вообще некуда выйти: с одной стороны – пляж, с другой – оживленная трасса”, - сообщает источник.
Личный опыт
Перед любой поездкой в Турцию я внимательно изучаю отзывы туристов, причем беру информацию с разных сайтов. На некоторых источниках могут встречаться и накрутки.
Ранее портал "Городовой" рассказал про страну, в которую боятся ехать туристы.