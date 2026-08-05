Турки сильно отличаются от россиян, ведь их некоторые привычки могут показаться особенно странными. С ними можно встретиться в любых турецких городах.
Туристы едут в Турцию не только ради Стамбула, но и Каппадокии. Этот город является мечтой для многих, ведь именно тут можно увидеть на рассвете большое количество воздушных шаров. Те, кто не боится высоты, решаются и на полет.
В Турции нельзя расслабляться даже во время отдыха, ведь на местных курортах много людей, которые могут обмануть доверчивых путешественников. Этого получится избежать, если знать основные “ловушки”.
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