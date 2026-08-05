Как обманывают туристов в Турции - попасться на "удочку" может каждый: стоит выучить все схемы

В Турции нельзя расслабляться даже во время отдыха, ведь на местных курортах много людей, которые могут обмануть доверчивых путешественников. Этого получится избежать, если знать основные “ловушки”.