Ее здоровье было под угрозой.
Пришлось пойти на маленькую хитрость.
Певец отмечает 50-летие.
Названы плюсы и минусы платежной системы.
Чужие обычаи — потемки.
Женщина была шокирована некоторыми моментами.
На «Ямале» будет дешевле.
Все не так, как в мыльных операх.
Она до сих пор не свыклась с такой особенностью.
Девушка отметила особенности турецкого менталитета.
Важно следовать советам.
Бюджетный солнечный курорт уже не так доступен, как раньше.
Турагентства не в силах удовлетворить запросы своих клиентов.
Перелет в Турцию обойдется звезде в пять миллионов.