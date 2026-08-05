Городовой / Турция

Турция - последние новости

Полезное Туризм Турция
Какие привычки жителей Турции кажутся странными - россияне к такому не привыкли: встречаются на каждом шагу Какие привычки жителей Турции кажутся странными - россияне к такому не привыкли: встречаются на каждом шагу
Турки сильно отличаются от россиян, ведь их некоторые привычки могут показаться особенно странными. С ними можно встретиться в любых турецких городах.
05 авг 2026 23:16
Полезное Туризм Турция
"Жемчужина" Турции: стоит ли посещать Каппадокию ради полета на воздушных шарах - актуальная информация "Жемчужина" Турции: стоит ли посещать Каппадокию ради полета на воздушных шарах - актуальная информация
Туристы едут в Турцию не только ради Стамбула, но и Каппадокии. Этот город является мечтой для многих, ведь именно тут можно увидеть на рассвете большое количество воздушных шаров. Те, кто не боится высоты, решаются и на полет.
03 авг 2026 20:23
Новости Петербурга Туризм Турция
Как обманывают туристов в Турции - попасться на "удочку" может каждый: стоит выучить все схемы Как обманывают туристов в Турции - попасться на "удочку" может каждый: стоит выучить все схемы
В Турции нельзя расслабляться даже во время отдыха, ведь на местных курортах много людей, которые могут обмануть доверчивых путешественников. Этого получится избежать, если знать основные “ловушки”.
28 июл 2026 16:01
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Электрички меняют курс с 18 августа: как Петербург готовится к запуску суперпоездов до Москвы Новости Петербурга
Всплеск на 40%: в Петербурге и Ленобласти люди стали пропадать пугающе часто Новости Петербурга
Куда поехать осенью 2026 года - виза не понадобится: названы самые популярные варианты Полезное
Сделка состоялась, а справедливость — нет: почему за проданную квартиру Волочковой в Петербурге всё еще должны 5 миллионов Новости Петербурга
Герани в августе – первым делом: 1 чайная ложка на горшок — сухие палки и молодые черенки цветут наперегонки круглый год Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное