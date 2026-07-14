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Стоит ли отдыхать в Турции летом - важно не допустить ошибку: делаем правильный выбор

Опубликовано: 14 июля 2026 08:15
 Проверено редакцией
Стоит ли отдыхать в Турции летом - важно не допустить ошибку: делаем правильный выбор
Стоит ли отдыхать в Турции летом - важно не допустить ошибку: делаем правильный выбор
Legion-Media
В какое время года лучше посещать Турцию

Чаще всего россияне стараются пойти в отпуск летом, так как это время считается наиболее удачным. Но подходит ли оно для посещения Турции? Именно это направление продолжает пользоваться популярностью у наших путешественников.

Погодные условия

Жара в России и в Турции - это совершенно разные вещи, поэтому погоду стоит разобрать подробнее. Летом на турецких курортах будет жарко, солнечно, поэтому температура воздуха может с легкостью превышать +35 градусов в тени. Жара переносится плохо из-за влажного воздуха. Здесь редко бывают осадки, при этом море нагревается до +29 градусов.

Находиться на улице в дневное время суток - испытание для большинства туристов. Особенно это касается экскурсий. Комфортно становится только вечером и ночью.

Цены на отдых

В Таиланде, Вьетнаме летний период является более выгодным из-за сезона дождей, но с Турцией складывается другая ситуация. В июне, июле и августе на местных курортах наблюдаются максимально дорогие цены, но большим преимуществом станет большое разнообразие отелей.

Когда лучше ехать в Турцию

Самым подходящим вариантом является бархатный сезон, который длится с сентября по октябрь включительно. В это время температура воздуха обычно не поднимается выше +25 градусов, при этом море еще долго остается нагретым из-за летней жары.

Осень прекрасно подходит как для пляжного отдыха, так и для экскурсий. В это время года отмечаются и более низкие цены на проживание в отелях, что станет большим плюсом для многих, сообщает портал "Тонкости туризма".

Опыт автора

“Я пробовала посещать Турцию и летом, и осенью. Не люблю сильную жару, поэтому в июне мне было некомфортно. Осенью отдых прошел более насыщенно, так как выходить на улицу можно было не только в вечернее время”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал "Городовой" рассказал, к каким вещам не получится привыкнуть в Финляндии.

Автор:
Полина Аксенова
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