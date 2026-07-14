Огурцы усыпаны завязями, но они не растут — не спешу с подкормками: проверяю температуру, полив и убираю переросшие плоды

Почему желтеют маленькие огурчики: основные причины остановки роста завязей и что делать — перегрузка, полив, температура и подкормки.

Огуречная плеть усыпана завязями — кажется, что урожай будет отличным. Но проходит время, и маленькие огурчики не растут, желтеют, сохнут или искривляются. Первая мысль — не хватает подкормки или воды. Но причина часто не в голоде, а в комплексе других факторов, пишет опытный садово Галина Шестакова, автор блога "Ученый агроном".

Куст перегружен завязями

Современные гибриды закладывают больше завязей, чем могут выкормить. Это особенно заметно у пучковых сортов, где в одном узле образуется сразу несколько огурчиков. Растение само регулирует нагрузку, сбрасывая лишнее.

Что делать: снять все готовые плоды, даже мелкие, удалить переросшие, пожелтевшие и остановившиеся завязи. Переросший огурец забирает питание на себя и тормозит рост новых.

Нижние завязи оставлены слишком рано

У молодых растений в нижних 3–4 узлах завязи часто убирают, чтобы куст сначала нарастил корни и листья. Если оставить все первые завязи снизу, растение тратит силы на плоды в ущерб развитию. У взрослого куста убирают только пожелтевшие завязи, больные и старые листья, загущающие побеги.

Перепады температуры

Огурец любит ровное тепло. В теплице днём может быть жарко (+30C и выше), а ночью холодно (+16C и ниже). Это стресс для растения: корни хуже работают, листья перегреваются, завязи не наливаются.

Что делать: проветривать теплицу без резких сквозняков, притенять в жару, поливать только тёплой водой, мульчировать грядку для стабильной температуры почвы.

Неровный полив

Огурец не любит пересушку и резкий залив. Холодная вода, полив маленькими порциями, пересыхание между поливами — всё это приводит к пожелтению завязей.

Правильно: поливать тёплой водой под корень, поддерживать равномерную влажность без болота, мульчировать грядку.

Неправильные подкормки

Если куст мощный, тёмный, с крупными листьями, но огурцы не наливаются — азотные подкормки исключают. Дают монофосфат калия (10–15 г на 10 л) или сульфат калия. Если куст слабый, светлый — нужна комплексная подкормка для тыквенных. Зольный настой можно использовать аккуратно, если почва не щелочная.

Мало света и загущение

Густые спутанные плети, листья, лежащие друг на друге, — внутри куста темно и сыро. Завязи не наливаются, болезни появляются быстрее.

Что делать: подвязать стебель, убрать загущающие побеги и старые листья, обеспечить доступ света к завязям.

Проблемы с опылением

Для пчелоопыляемых сортов важно наличие насекомых. В теплице без пчёл завязи часто желтеют и не растут. Партенокарпические гибриды этой проблемы лишены.

Личный опыт автора

Когда у меня в теплице начали желтеть завязи, я сначала увеличила полив и подкормки. Результата не было. Тогда я проверила температуру — днём было +33C, ночью +15C. Я начала проветривать и притенять теплицу, а полив перенесла на утро. Через неделю новые завязи перестали желтеть и пошли в рост.

Вывод

Желтизна и остановка роста завязей — результат перегрузки куста, перепадов температуры, неровного полива, неправильных подкормок или загущения. Системный подход: сбор плодов, корректировка полива, температуры и подкормок — помогает восстановить налив.

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