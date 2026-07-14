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Один неприкасаемый и «слабая игра»: что ждать от «Зенита» в новом сезоне

Опубликовано: 14 июля 2026 01:31
 Проверено редакцией
Один неприкасаемый и «слабая игра»: что ждать от «Зенита» в новом сезоне
Один неприкасаемый и «слабая игра»: что ждать от «Зенита» в новом сезоне
Global Look Press / Maksim Konstantinov
"Спартак" готов к победе и может стать сильм соперником сине-бело-голубых.

Похоже, в этом сезоне нас ждет настоящая заруба. Комментатор Геннадий Орлов уверен: именно московский «Спартак» станет главной головной болью для «Зенита», пишет "СЭ".

Почему? Все просто. Красно-белые наконец-то перестали устраивать кадровую чехарду и сохранили костяк.

Главная новость для фанатов — Эсекьель Барко остается. Это мозг команды. Вдобавок москвичи активно ищут мощного нападающего.

Трансферная лихорадка в Петербурге

«Зенит» тоже не сидит сложа руки. Селекционеры работают круглосуточно. Состав постоянно обновляется, ищут усиление буквально на каждую позицию.

Интересный факт: в команде почти нет «неприкасаемых». По словам Орлова, заменить можно любого. Единственное исключение — Вендел.

Сергей Семак считает бразильца ключевым звеном, без которого игра рассыпается. Найти ему замену на рынке сейчас практически невозможно.

Деньги решают не всё

Казалось бы, у «Зенита» лучшие игроки и огромный бюджет. Но есть одна проблема, которую не закроешь чековой книжкой. Это сама игра.

В последнее время петербуржцы часто буксуют на поле. Орлов в эфире «Радио Зенит» прямо говорит: «Слабое место «Зенита» — слабая игра».

Можно скупить всех звезд мира, но если на поле нет химии и четкого рисунка, победы будут даваться с трудом. Это работа тренера и футболистов, а не менеджеров.

Да, в прошлом сезоне «Зенит» взял золото, но отрыв был не таким уж гигантским. Сейчас «Спартак» голоден до побед, а у «Зенита» наметился застой в тактике.

Сможет ли Семак перестроить команду и доказать, что они по-прежнему номер один — узнаем совсем скоро.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Зенит» затягивает пояса перед встречей со «Спартаком».

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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