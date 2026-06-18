Битва за Суперкубок-2026: «Зенит» затягивает пояса перед встречей со «Спартаком»

Команды сыграют 18 июля.

Футбольное лето 2026 года начнется с мощной вывески. «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России. Это не просто матч, а принципиальная битва двух столиц.

Встречаемся на Волге

Игра пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде, сообщает в телеграм-канале "Зенита". Место действия — «Совкомбанк Арена». Это современный стадион, который построили к чемпионату мира. Он стоит прямо на слиянии Оки и Волги.

Выбор города идеален. Из Москвы до Нижнего лететь час, из етербурга — чуть дольше. Болельщикам удобно, а городу — большой праздник.

Точное время матча объявят позже, но билеты лучше караулить заранее — будет аншлаг.

Парадокс «Зенита»: деньги есть, но их жалко

«Зенит» остается самым богатым клубом страны. За 2025 год они заработали почти 25 миллиардов рублей, пишет "ДП". Это огромные деньги для российского футбола.

Но есть проблема. Тратят они почти столько же — почти 23 миллиарда уходит на содержание команды. Руководство понимает: бесконечно сорить деньгами нельзя. Финансовая подушка тает, а ситуация в мире не меняется.

Прощайте, суперзвезды?

Клуб решил сократить зарплаты на 20%. Это важный сигнал. Эпоха, когда в Петербург привозили мировых звезд на «космические» оклады, уходит в прошлое.

Теперь тактика будет другой:

Никаких случайных покупок за десятки миллионов.

Только точечные усиления на нужные позиции.

Ставка на своих пацанов. Например, в основу уже подтягивают 18-летнего Кондакова.

Конкуренты больше не боятся

Раньше «Зенит» выигрывал чемпионат еще до его начала. Сейчас всё иначе. «Краснодар» и тот же «Спартак» сильно прибавили.

Для «Зенита» этот сезон станет настоящей проверкой на прочность. Смогут ли они побеждать не за счет кошелька, а за счет характера? Увидим.

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