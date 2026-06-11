«Зенит» заглянул в будущее: контракт «на вырост» для парня из Курска и новая роль Кержакова

В Петербурге решили не рисковать и заранее закрепили за собой талантливого воспитанника. 18-летний полузащитник Даниил Кондаков подписал новый контракт.
Срок впечатляет — соглашение рассчитано до лета 2031 года, сообщили в пресс-службе клуба.
В клубе верят в парня. Сам Даниил честно признался, что хочет не просто числиться в составе, а стать игроком «старта» и брать с клубом новые кубки.
Путь таланта: из Курска в основу «Зенита»
История Кондакова — отличный пример для молодых ребят. Он начинал в Курске, а в 13 лет попал в академию сине-бело-голубых. Прорыв случился совсем недавно.
Даниил ударно начал сезон в молодежке, наколотив 8 голов, и быстро перерос этот уровень.
В прошедшем сезоне-2025/26 парень уже вовсю помогал главной команде. На его счету 15 матчей за «основу» и три голевые передачи.
В свои 18 лет он уже стал чемпионом России, пройдя путь от дебютанта во второй лиге до игрока чемпионского состава.
Михаил Кержаков: из ворот на тренерский мостик
Еще одна громкая новость — возвращение Михаила Кержакова, но уже в новой роли. Наш легендарный вратарь официально закончил карьеру игрока, но из «Зенита» никуда не ушел.
Теперь Михаил Михайлович — тренер вратарей. Он сменил на этом посту Юрия Жевнова.
Кержаков-младший отлично знает внутреннюю кухню клуба, его обожают болельщики, и теперь он будет передавать свой колоссальный опыт молодым голкиперам.
Ранее «Городовой» рассказывал, про контракт "Зенита" с другим футболистом.