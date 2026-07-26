Не ждите августа: почему в июле Петербург дешевле, а однушки в центре разлетаются как пирожки

В июле Северная столица стала самым поплярным направлением у туристов.

Лето в самом разгаре, и россияне уже определились, где проведут свой законный отпуск. По данным сервиса «Суточно.ру», в июле этого года настоящий бум внутреннего туризма, сообщает "ДП".

Тройка лидеров: классика и колорит

На первом месте ожидаемо оказался Санкт-Петербург. Город на Неве в этом году бьет все рекорды. Сразу за ним идет Москва, а замыкает тройку лидеров Казань.

Если вы не любите мегаполисы, народ массово едет к морю — в Сочи и Геленджик. Те, кто хочет сменить обстановку и съездить за границу без виз, выбирают Минск.

Также в топе Калининград, Нижний Новгород и Владивосток.

Как сэкономить на жилье?

Маленький лайфхак для тех, кто считает деньги: в июле отдыхать выгоднее, чем в августе. Аренда жилья сейчас в среднем на 5–7% дешевле.

В августе цены обычно взлетают до небес из-за бархатного сезона и тех, кто пытается «запрыгнуть в последний вагон» уходящего лета.

Где живут туристы?

Эпоха пафосных отелей понемногу уходит. Сейчас большинство путешественников бронируют однокомнатные квартиры или студии. Это удобнее и часто уютнее.

Что ищут в квартире?

Центр города. Чтобы все достопримечательности были под рукой.

Чтобы все достопримечательности были под рукой. Wi-Fi. Без интернета сейчас никуда.

Без интернета сейчас никуда. Стиральная машина. Особенно актуально, если едете с детьми.

Особенно актуально, если едете с детьми. Парковка. Многие предпочитают путешествовать на своих машинах.

Обычно поездка длится три дня — идеальный формат «уикенда», чтобы перезагрузиться и не сильно потратиться.

Почему Петербург всех «победил»?

Питер в 2025 году — это не только Эрмитаж и мосты. Город принял 12,5 миллионов гостей! Это принесло в бюджет города фантастические 800 миллиардов рублей.

Что нового в Питере:

Доступность. Город признали лучшим в России по удобству для людей с ограниченными возможностями здоровья. Пандусы, транспорт, специальные маршруты — всё это реально работает. Мировой уровень. О Питере активно рассказывают за рубежом. В этом году презентации города прошли в Китае, ОАЭ и даже в Омане. События. Летом здесь постоянно что-то происходит: фестивали еды, концерты на крышах и, конечно, знаменитые «Алые паруса».

Если планируете поездку, бронируйте жилье заранее. Самые классные варианты в центре с нормальным ремонтом разбирают за пару недель до даты заезда.

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