Не ждите августа: почему в июле Петербург дешевле, а однушки в центре разлетаются как пирожки

Лето в самом разгаре, и россияне уже определились, где проведут свой законный отпуск. По данным сервиса «Суточно.ру», в июле этого года настоящий бум внутреннего туризма, сообщает "ДП".
Тройка лидеров: классика и колорит
На первом месте ожидаемо оказался Санкт-Петербург. Город на Неве в этом году бьет все рекорды. Сразу за ним идет Москва, а замыкает тройку лидеров Казань.
Если вы не любите мегаполисы, народ массово едет к морю — в Сочи и Геленджик. Те, кто хочет сменить обстановку и съездить за границу без виз, выбирают Минск.
Также в топе Калининград, Нижний Новгород и Владивосток.
Как сэкономить на жилье?
Маленький лайфхак для тех, кто считает деньги: в июле отдыхать выгоднее, чем в августе. Аренда жилья сейчас в среднем на 5–7% дешевле.
В августе цены обычно взлетают до небес из-за бархатного сезона и тех, кто пытается «запрыгнуть в последний вагон» уходящего лета.
Где живут туристы?
Эпоха пафосных отелей понемногу уходит. Сейчас большинство путешественников бронируют однокомнатные квартиры или студии. Это удобнее и часто уютнее.
Что ищут в квартире?
- Центр города. Чтобы все достопримечательности были под рукой.
- Wi-Fi. Без интернета сейчас никуда.
- Стиральная машина. Особенно актуально, если едете с детьми.
- Парковка. Многие предпочитают путешествовать на своих машинах.
Обычно поездка длится три дня — идеальный формат «уикенда», чтобы перезагрузиться и не сильно потратиться.
Почему Петербург всех «победил»?
Питер в 2025 году — это не только Эрмитаж и мосты. Город принял 12,5 миллионов гостей! Это принесло в бюджет города фантастические 800 миллиардов рублей.
Что нового в Питере:
- Доступность. Город признали лучшим в России по удобству для людей с ограниченными возможностями здоровья. Пандусы, транспорт, специальные маршруты — всё это реально работает.
- Мировой уровень. О Питере активно рассказывают за рубежом. В этом году презентации города прошли в Китае, ОАЭ и даже в Омане.
- События. Летом здесь постоянно что-то происходит: фестивали еды, концерты на крышах и, конечно, знаменитые «Алые паруса».
Если планируете поездку, бронируйте жилье заранее. Самые классные варианты в центре с нормальным ремонтом разбирают за пару недель до даты заезда.
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