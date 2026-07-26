Код «Мур-сигнал»: почему бездомная кошка трется о ноги — чего она хочет от человека

Что на самом деле стоит за каждым прикосновением

Вы наверняка видели такую картину: к прохожему подходит бездомная кошка, трётся боком о ногу, касается щекой обуви и поднимает хвост. Многие сразу думают: «Хочет, чтобы забрали!» Или решают, что кошка признала человека «своим». На деле у такого поведения может быть сразу несколько причин — и не всегда это просьба о доме.

Что значит трение о человека

Когда кошка трётся, она не пытается доминировать и не метит территорию в привычном смысле. Это способ сделать мир вокруг себя спокойнее: на щеках и подбородке у кошек есть железы, выделяющие запах, и, оставляя его на человеке, животное как будто «подписывает» объект: «Это знакомо, тут безопасно».

Основные причины такого поведения

Чаще всего трение объясняется одним из следующих мотивов:

дружелюбное приветствие и желание установить спокойный контакт;

ассоциация человека с едой и ожиданием корма;

попытка снизить тревожность через знакомый запах;

проявление привычки — кошка раньше жила с людьми и сохранила тягу к общению.

Как понять, чего хочет кошка: смотрим на детали

Один жест ничего не решает: важно оценивать картину целиком. Если хвост поднят, уши направлены вперёд, тело расслаблено — кошка настроена мирно. Если уши прижаты, хвост дёргается, кошка напряжена — лучше не навязывать контакт. И уж точно не стоит трогать животное, если оно дезориентировано, пускает слюну или ведёт себя агрессивно.

Практические советы: как вести себя рядом с бездомной кошкой

Если хочется помочь, действуйте аккуратно: не хватайте кошку, не нависайте сверху, руку поднесите медленно сбоку. А после любого контакта обязательно вымойте руки с мылом: даже внешне здоровое животное может быть носителем паразитов или инфекций.

Если кошка настойчиво трётся о предметы, расчёсывает уши или трясёт головой — это может быть признаком зуда и болезни: ей нужна помощь ветеринара или волонтёров. Об этом сообщает автор канала "ikoshkiru - Мир кошек" (18+).

Личный опыт автора

Однажды я шла по двору, и ко мне подошла худенькая кошка — потерлась о джинсы, посмотрела прямо в глаза. Я хотела погладить, но вспомнила про осторожность: просто положила рядом корм и отошла. Позже узнала от местных, что эту кошку подкармливают уже год, а её хозяин когда-то переехал. С тех пор я не тороплюсь с объятиями: сначала присматриваюсь и стараюсь помогать без риска для себя и для животного.

Вывод

Трение о ноги — это не всегда просьба «забери меня домой». Чаще это способ кошки сказать: «Ты не опасен, давай будем знакомы». Поведение стоит оценивать в комплексе: по позе, положению хвоста и ушей, общему состоянию. Если хочется помочь — делайте это бережно и с учётом безопасности.

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