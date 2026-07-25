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При появлении колорадского жука – срочно: опрыскайте кусты настоем сорняка – вредитель капитулирует без боя

Опубликовано: 25 июля 2026 00:12
 Проверено редакцией
При появлении колорадского жука – срочно: опрыскайте кусты настоем сорняка – вредитель капитулирует без боя
При появлении колорадского жука – срочно: опрыскайте кусты настоем сорняка – вредитель капитулирует без боя
Городовой ру
Как избавиться от надоедливого жука

Существует множество теорий относительно происхождения колорадского жука, включая весьма фантастические предположения. Тем не менее, неоспоримым фактом является то, что этот вредитель прочно обосновался на наших дачных участках.

Как борятся с колорадским жуком

Многие садоводы продолжают использовать традиционные методы борьбы – например, ручной сбор насекомых в емкости с керосином или солевым раствором. Также практикуется механическое уничтожение вредителя и его личинок. А вот применение химических средств связано с высоким риском потери урожая.

Народный метод без использования химии

Агроном Ксения Давыдова предложила народный метод борьбы с колорадским жуком, основанный на использовании распространенного сорного растения — девясила.

Для приготовления раствора необходимо измельчить 100 граммов корня девясила и залить одним литром кипятка. После настаивания раствор нужно процедить и добавить в ведро с водой.

Получившимся средством необходимо опрыскивать картофельные посадки по листве. Запах девясила эффективно отпугивает колорадского жука. Для полного избавления от вредителя достаточно трех обработок.

Ранее мы рассказали, как определить зрелость моркови.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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