Ночной маневр на Литейном: дорожники переезжают на середину моста, меняя схему движения до августа

Транспортные потоки будут перенаправлены.

В центре Петербурга вовсю ремонтируют Литейный мост. Хорошие новости: первый и самый сложный этап дорожники уже завершили. Рассказываем, что изменилось и как теперь планировать свои поездки.

Трамвайные пути теперь в порядке

Первым делом рабочие привели в чувство зону трамвайных рельсов. Всего обновили больше 2150 «квадратов» дороги.

Чтобы асфальт не слез после первой же зимы, под него положили современную российскую гидроизоляцию. Она застывает почти мгновенно и намертво защищает конструкцию от воды.

Что перекроют сегодня ночью?

С сегодняшней ночи начинается второй этап. Дорожники переезжают на средние полосы моста.

Важно: проезд не закрывают совсем. Машины пустят по уже отремонтированным участкам у рельсов и по крайним полосам. Но готовьтесь к тому, что поток будет двигаться медленнее.

На этом участке работы продлятся до 1 августа.

Когда финал?

К финальному этапу — ремонту крайних полос — приступят 2 августа.

Литейный мост — одна из самых загруженных переправ города. Полностью закрывать его на ремонт нельзя, иначе центр встанет в одну большую пробку. Поэтому работы ведут «слоями».

Итог: Потерпеть осталось недолго. Полностью гладким Литейный мост станет уже к 14 августа. К этому времени дорожники планируют собрать технику и полностью открыть движение.

Ранее «Городовой» рассказывал, что дорожные ограничения начнутся в 10 районах Петербурга со следующей недели.