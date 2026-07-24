Городовой / Новости Петербурга / Ночной маневр на Литейном: дорожники переезжают на середину моста, меняя схему движения до августа
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Личное сообщение решит всё: Власти Петербурга решили спросить у горожан о вейпах Новости Петербурга
Народные приметы на 25 июля: Прокл Плакальщик — день строгих запретов Полезное
Не в пакете и не в шкафу: как правильно хранить хлеб – свежий, мягкий и ароматный 7 дней Новости Петербурга
При появлении колорадского жука – срочно: опрыскайте кусты настоем сорняка – вредитель капитулирует без боя Новости Петербурга
Самый изолированный город-миллионник в мире - вокруг только Тихий океан: как тут живут люди Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Ночной маневр на Литейном: дорожники переезжают на середину моста, меняя схему движения до августа

Опубликовано: 24 июля 2026 23:24
 Проверено редакцией
Ночной маневр на Литейном: дорожники переезжают на середину моста, меняя схему движения до августа
Ночной маневр на Литейном: дорожники переезжают на середину моста, меняя схему движения до августа
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Транспортные потоки будут перенаправлены.

В центре Петербурга вовсю ремонтируют Литейный мост. Хорошие новости: первый и самый сложный этап дорожники уже завершили. Рассказываем, что изменилось и как теперь планировать свои поездки.

Трамвайные пути теперь в порядке

Первым делом рабочие привели в чувство зону трамвайных рельсов. Всего обновили больше 2150 «квадратов» дороги.

Чтобы асфальт не слез после первой же зимы, под него положили современную российскую гидроизоляцию. Она застывает почти мгновенно и намертво защищает конструкцию от воды.

Что перекроют сегодня ночью?

С сегодняшней ночи начинается второй этап. Дорожники переезжают на средние полосы моста.

Важно: проезд не закрывают совсем. Машины пустят по уже отремонтированным участкам у рельсов и по крайним полосам. Но готовьтесь к тому, что поток будет двигаться медленнее.

На этом участке работы продлятся до 1 августа.

Когда финал?

К финальному этапу — ремонту крайних полос — приступят 2 августа.

Литейный мост — одна из самых загруженных переправ города. Полностью закрывать его на ремонт нельзя, иначе центр встанет в одну большую пробку. Поэтому работы ведут «слоями».

Итог: Потерпеть осталось недолго. Полностью гладким Литейный мост станет уже к 14 августа. К этому времени дорожники планируют собрать технику и полностью открыть движение.

Ранее «Городовой» рассказывал, что дорожные ограничения начнутся в 10 районах Петербурга со следующей недели.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью