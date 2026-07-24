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Как пережить горе — есть отличное средство: Омар Хайям раскрыл его суть еще 1000 лет назад

Опубликовано: 24 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Как пережить горе — есть отличное средство: Омар Хайям раскрыл его суть еще 1000 лет назад
Как пережить горе — есть отличное средство: Омар Хайям раскрыл его суть еще 1000 лет назад
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Рубаи персидского ученого, математика, философа и поэта Омара Хайяма содержат глубокие размышления о чувствах и философии любви, которая возвышает человека, наполняя его жизнь смыслом.

Лишь я вместе с тобой начинаю тужить, Как на свете все вдруг мне готово служить. Дай же ради тебя мне пожертвовать жизнью - Без тебя ей дано пищей ястребов быть!

В этом четверостишии любовь представлена как наивысшая ценность, ради которой человек готов принести в жертву все, включая собственную жизнь. Эта жертва воспринимается не как утрата, а как естественное проявление глубокой привязанности и преданности. Без любви существование представляется пустым и бессмысленным, подобно существу, обреченному стать добычей хищника.

Хайям акцентирует внимание на том, что любовь окрыляет и придает силы для преодоления любых трудностей. Ради любимого человека все вокруг начинает служить человеку, помогая ему справляться с невзгодами и испытаниями. Таким образом, любовь становится источником света, который преображает даже самую глубокую печаль.

Ранее мы рассказали, что дает человеку полную власть.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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