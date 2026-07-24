330 лет истории на кусочке пластика: 26 июля в кассах метро появится лимитированный «Подорожник» за 90 рублей

Тираж ограничен.

Петербург и море — это одно целое. В 2026 году наш город отметит грандиозную дату — 330 лет российскому флоту.

В честь этого события метрополитен подготовил подарок для горожан и коллекционеров: новый дизайн карты «Подорожник», сообщает "Деловой Петербург".

Когда старт продаж?

Карты появятся в кассах 26 июля 2026 года. Купить их можно будет с самого открытия метро, как только первые пассажиры спустятся в подземку.

Обычно такие тиражи разлетаются очень быстро. Если хотите забрать себе экземпляр, лучше не откладывать визит в кассу на вечер.

Где купить и сколько стоит?

Новинку будут продавать на всех станциях метро. Также «морской» проездной можно будет найти в официальных точках продаж билетов (киосках «Организатора перевозок»).

Цена вопроса — 90 рублей. Это стоимость самой карты (пластика), деньги на поездки нужно будет зачислять отдельно.

«Подорожник» — это не просто кусок пластика, а полноценный сувенир.

Тираж ограничен. Как и все спецвыпуски, эти карты скоро станут редкостью. Память о празднике. 330 лет ВМФ — серьезная дата. Дизайн. Карты всегда стараются сделать стильными и узнаваемыми.

Не только флот: что еще выпускали?

Петербургское метро часто радует пассажиров необычным дизайном. Совсем недавно, в июле, вышла серия в честь 55-летия атомного ледокола «Арктика». Тогда напечатали 25 тысяч экземпляров.

Ранее выпускались карты к юбилеям города, памятным датам в истории транспорта и даже в честь знаковых футбольных матчей.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге отметят День ВМФ.