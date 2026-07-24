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Замочили в растворе – и ушли на боковую: на утро даже «прабабушкин» тюль белее свадебной фаты – настоящее чудо

Опубликовано: 24 июля 2026 19:17
 Проверено редакцией
Замочили в растворе – и ушли на боковую: на утро даже «прабабушкин» тюль белее свадебной фаты – настоящее чудо
Замочили в растворе – и ушли на боковую: на утро даже «прабабушкин» тюль белее свадебной фаты – настоящее чудо
Городовой ру
Как отстирать даже очень грязный тюль

Практически в каждом доме присутствует тюль, требующий регулярного ухода. Для восстановления его первоначальной белизны и свежести предлагаем ознакомиться с эффективным методом.

Приготовление средства

В горячей воде нужно растворить хозяйственное мыло (можно использовать как твердое, так и жидкое). Добавьте небольшое количество перманганата калия (примерно на кончике ножа). Для процедуры достаточно емкости объемом 5-6 литров. Важно, чтобы вода приобрела ненасыщенный, светло-розовый оттенок.

Инструкция

Замочите тюль в подготовленном растворе. В случае сильных загрязнений лучше оставить изделие на ночь.

Результат будет очевиден утром: тюль приобретет белоснежный вид, без пятен и желтизны. После этого необходимо тщательно прополоскать изделие. Развесьте тюль на карнизе без отжима. Это позволит ткани разгладиться и принять ровную форму.

Ранее мы рассказали, как избавиться от желтизны после окрашивания волос.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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