Замочили в растворе – и ушли на боковую: на утро даже «прабабушкин» тюль белее свадебной фаты – настоящее чудо

Практически в каждом доме присутствует тюль, требующий регулярного ухода. Для восстановления его первоначальной белизны и свежести предлагаем ознакомиться с эффективным методом.
Приготовление средства
В горячей воде нужно растворить хозяйственное мыло (можно использовать как твердое, так и жидкое). Добавьте небольшое количество перманганата калия (примерно на кончике ножа). Для процедуры достаточно емкости объемом 5-6 литров. Важно, чтобы вода приобрела ненасыщенный, светло-розовый оттенок.
Инструкция
Замочите тюль в подготовленном растворе. В случае сильных загрязнений лучше оставить изделие на ночь.
Результат будет очевиден утром: тюль приобретет белоснежный вид, без пятен и желтизны. После этого необходимо тщательно прополоскать изделие. Развесьте тюль на карнизе без отжима. Это позволит ткани разгладиться и принять ровную форму.
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