«Позорная» желтизна смоется даже с седых волос: прическа засияет после такого мытья — краска отправится в утиль

Лайфхак для красивых волос

Актуальной проблемой при осветлении и окрашивании волос является нежелательный желтый оттенок. Он может проявляться даже на седых волосах.

Причины появления желтизны

Как отмечает Стивен Пиччиано, ведущий колорист бренда Goldwell, основной пигмент даже в темных волосах — золотистый, который сложно полностью удалить в процессе окрашивания. В целом, за цвет волос отвечают два основных пигмента: эумеланин, придающий темные оттенки, и феомеланин, отвечающий за теплые, медные тона.

Желтизна возникает в тех случаях, когда после осветления, которое является обязательным этапом перед окрашиванием, в кутикуле волоса сохраняется феомеланин. Именно этот пигмент обуславливает появление нежелательного желтого или рыжего оттенка.

Специалисты в области парикмахерского искусства корректируют ситуацию, используя оттеночные средства с нейтрализующими пигментами, чаще всего синими или фиолетовыми. Для обеспечения лучшего закрепления пигмента на кутикуле волоса иногда применяется предварительная обработка перекисью водорода.

Однако следует отметить, что не только окрашивание может влиять на появление желтизны.

Например, на седых волосах, лишенных пигмента, также может проявиться нежелательный оттенок.

Пористая структура седых волос способствует абсорбции минералов из воды и стайлинговых средств. Воздействие солнечного излучения и термических инструментов для укладки приводит к потере цвета, особенно в случае искусственно окрашенных волос. Неравномерность этих потерь приводит к формированию невыразительного оттенка, часто с нежелательным желтым подтоном.

Как предотвратить появление желтизны?

Пиччиано рекомендует установку фильтров для воды в системах водоснабжения дома или душа. Использование чистой мягкой воды не только предотвратит повреждение волос, но и улучшит их чистоту, мягкость и придаст блеск.

Также нужно защищать волосы от ультрафиолетового излучения с помощью головных уборов и средств с UV-фильтрами. При использовании горячих инструментов для укладки необходимо применять качественные термозащитные средства.

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