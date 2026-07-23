Трубы до 2027 года, забор на Петроградке и ночные смены в Петергофе: где в субботу Петербург встанет в пробки

Лето в городе — это не только белые ночи, но и вечные перекопанные дороги. Чтобы не застрять в пробке в законный выходной, посмотрите, где на этих выходных будет трудно проехать.
В ГАТИ заранее предупредили водителей об ограничениях.
Калининский район: дорожный ремонт
Самый масштабный «удар» придется на площадь Калинина. С 25 июля по 12 августа здесь будут менять асфальт. Перекроют не только саму площадь, но и зацепят перекрестки с соседними улицами.
Также не получится нормально проехать по Светлановскому проспекту — участок от улицы Академика Байкова до Луначарского тоже уходит на ремонт.
Адмиралтейский район: трубы — это надолго
На Дровяной улице всё серьезно. С 24 июля и до начала сентября проезд там закрыт полностью (от Обводного канала до 12-й Красноармейской). Там реконструируют инженерные сети.
Важно: сами работы с трубами на этом участке планируют закончить аж к 2027 году, так что это только начало.
Как объехать: Пользуйтесь Лермонтовским проспектом, Рижским или соседними Красноармейскими улицами.
Курортный район: дачникам на заметку
В поселке Репино тоже ограничат движение. С 25 по 31 июля и в первой половине августа будут копать на 2-й Новой улице.
Если у вас там дача или вы собрались на залив в ту сторону — учитывайте, что у тупика можно застрять.
Петродворец и Петроградка
- В Петергофе до середины августа ремонтируют Гостилицкое шоссе. Хорошая новость: с 11 августа рабочие перейдут на ночной режим, так что днем станет полегче.
- На Петроградской стороне ограничат движение по улице Лизы Чайкиной, но всего на пару дней — с 25 по 27 июля. Там просто ставят забор для очередных работ.
Ранее «Городовой» рассказывал, как справляется с наплывом электричек станция "Рыбацкое".