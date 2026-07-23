2 салата за 20 минут — супербыстрые, дешёвые и идеальные для любого праздника

Салат с шампиньонами, перцем и лимонным соком — лёгкий и свежий, без майонеза. С фасолью, крабовыми палочками и чесноком — сытный, пикантный и праздничный. Оба готовятся за 10–15 минут из доступных продуктов.

Когда нужно быстро накрыть стол, а времени на сложные блюда нет, выручают салаты из доступных продуктов. Два рецепта — с шампиньонами и перцем, а также с фасолью и крабовыми палочками — готовятся за считанные минуты, не требуют редких ингредиентов и подходят и для будничного ужина, и для праздничного застолья, делится эксперт по домоводству Марина Жукова.

Салат с шампиньонами, красным луком и болгарским перцем

Этот салат — лёгкий, яркий и абсолютно без майонеза. Заправка на растительном масле и лимонном соке, а грибы с перцем и луком обжариваются до мягкости и золотистости. Чеснок и свежая петрушка добавляют аромат. Готовится быстро — получается сочно, ароматно и сытно. Всё, что нужно: 400 г шампиньонов, по одному сладкому перцу и красной луковице, зубчик чеснока, лимонный сок, масло, зелень, соль и перец. Просто, полезно и очень вкусно.

Салат с фасолью, крабовыми палочками и яйцами

Этот салат — из разряда «собрала, что было». Красная фасоль из банки, крабовые палочки, яйца, чеснок и зелень — всё смешивается с майонезом, и готово! Он получается нежным, с пикантной ноткой и очень сытным — хоть на праздник, хоть на ужин. Всё гениальное просто: банка фасоли, пачка крабовых палочек, 3 яйца, пару зубчиков чеснока, майонез и свежая зелень. Соль, перец — по вкусу. Минуты — и салат на столе.

Почему эти рецепты стоит запомнить

Оба салата готовятся за 10 минут, продукты доступны и не требуют особых кулинарных навыков. Первый вариант — лёгкий и свежий, без майонеза, подходит для тех, кто следит за питанием. Второй — более сытный и праздничный, но тоже простой в исполнении. Оба можно варьировать: заменять грибы на кабачки, фасоль на нут, добавлять любимые специи.

Личный опыт автора

Часто готовлю эти салаты перед приходом гостей, когда времени на сложные блюда уже не остаётся. Первый раз я сделала салат с шампиньонами и перцем для ужина, и муж попросил добавки. Фасолевый салат я готовила на Новый год — он ушёл одним из первых. Теперь они всегда в моём списке «на скорую руку».

Вывод

Два простых салата — с грибами и перцем и с фасолью и крабовыми палочками — готовятся за 10–15 минут и подходят для любого стола. Первый — лёгкий, без майонеза, второй — сытный и пикантный. Оба — из доступных продуктов и без лишней возни.

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