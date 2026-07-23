Забытая монетка ценой в трофей: почему «Спартак» требует переиграть матч с «Зенитом»

«Спартак» нашел лазейку в правилах, чтобы оспорить 10-й Суперкубок «Зенита».

Футбольный сезон в России еще толком не начался, а у нас уже назревает громкий скандал. Московский «Спартак» официально пошел на «Зенит» войной вне футбольного поля.

Клуб подал протест и требует аннулировать результат матча за Суперкубок, чтобы провести игру заново, пишут РИА Новости.

В чем провинился судья?

Главная претензия красно-белых — техническая ошибка арбитра Евгения Буланова. Оказывается, перед серией пенальти он нарушил базовое правило: не провел жеребьевку, чтобы выбрать, в какие ворота будут бить игроки.

Судья объяснил это «соображениями безопасности» (видимо, не хотел подводить игроков слишком близко к трибунам фанатов), но правила есть правила.

По регламенту IFAB (международные правила футбола), такие мелочи могут стать поводом для серьезных разбирательств. «Спартак» уверен: это не просто формальность, а серьезное нарушение.

Как прошел сам матч

Игра в Нижнем Новгороде выдалась по-настоящему жаркой. 42 тысячи болельщиков на трибунах увидели два разных тайма:

Первый гол: На 25-й минуте Кристофер Мартинс вывел «Спартак» вперед, удачно сыграв на добивании. Драма в концовке: «Зенит» давил до последнего. Уже в самом финале петербуржцы получили право на пенальти. К точке подошел Александр Соболев и не промахнулся, сравняв счет — 1:1. Нервы сдали: Сразу после гола Соболева на поле вспыхнула массовая драка. Игроки так завелись, что судьям пришлось приложить немало усилий, чтобы успокоить команды перед серией пенальти.

В итоге в «лотерее» (тех самых пенальти) сильнее оказался «Зенит». Решающий мяч снова забил Соболев, принеся своей команде уже 10-й Суперкубок в истории.

Есть ли шанс на переигровку?

Если честно, в истории современного футбола матчи из-за таких ошибок судей переигрывают крайне редко. Обычно всё заканчивается штрафами или отстранением арбитра.

Но «Спартак» настроен решительно.

Пока чиновники спорят, футболистам отдыхать некогда. Уже 26 июля стартует новый сезон РПЛ, и времени на юридические разборки почти нет.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Геннадий Орлов вскрыл ошибки Семака в матче со «Спартаком».