«Вампирский» способ избавления от улиток и слизней: хитрость от овощевода из Великобритании — моллюски уйдут до рассвета

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3 гр. сушеных листьев – и слизни клубнику обходят стороной: агроном Давыдова раскрыла секрет здорового урожая

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Огурцы сразу в грунт не сею: Семена кладу в "улитку" - И урожай в сезон выношу огромными вёдрами

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Всего 2 порошка весной - и клубника под надежной защитой: долгоносики и слизни точно не сунутся - без вреда для урожая

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Секреты «чистой» клубники: почему фермеры обрабатывают ягоды химией и как узнать, что клубника «натуральная», даже если в ней есть червячки

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Сажаю озимый чеснок только в этот день — он крепкий, не прорастает и урожай щедрый

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