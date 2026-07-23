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«Вампирский» способ избавления от улиток и слизней: хитрость от овощевода из Великобритании — моллюски уйдут до рассвета

Опубликовано: 23 июля 2026 14:07
 Проверено редакцией
«Вампирский» способ избавления от улиток и слизней: хитрость от овощевода из Великобритании — моллюски уйдут до рассвета
«Вампирский» способ избавления от улиток и слизней: хитрость от овощевода из Великобритании — моллюски уйдут до рассвета
Городовой ру
Как навсегда избавиться от слизней в огороде

Слизни и улитки наносят огромный ущерб сельскохозяйственным культурам. В дневное время, в условиях повышенной температуры, они скрываются под землей, активизируясь ночью и уничтожая растительность на своем пути. Особому риску подвержены клубника, капуста, огурцы, салатные культуры и ягодные кустарники.

Британский овощевод Ариан Сохраби-Шираз предложила эффективный и экологически безопасный метод борьбы с этими вредителями.

Оригинальный метод борьбы

Учитывая ночной образ жизни слизней, который схож с поведением вампиров, специалист разработала оригинальный подход к их контролю.

Известно, что против вампиров используются осиновый кол, серебро и чеснок. Именно чеснок Сохраби-Шираз рекомендует в качестве средства борьбы с моллюсками.

Как приготовить средство

Для приготовления раствора необходимо измельчить две головки чеснока и залить полученную массу одним литром холодной воды. Средство должно настаиваться в течение двух часов.

Обработку следует проводить путем опрыскивания всех огородных культур. Чеснок абсолютно безвреден для них, но при этом эффективно отпугивает слизней с грядок до наступления рассвета.

Ранее мы рассказали, зачкм нужно развлекать несушек.

Автор:
Ксения Давыдова
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