Светлое носить, в траву не заходить: 1451 петербуржец уже попался клещам — проверьте, входит ли ваш район в «черный список»

Лето в самом разгаре, и мы все стремимся на природу. Но пока мы отдыхаем, клещи выходят на охоту. Только за одну неделю июля в больницы обратилось почти 1,5 тысячи человек.
Причем каждый пятый пострадавший — ребенок, сообщили в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Где риск встретить клеща выше всего?
Статистика говорит прямо: больше всего укусов происходит в Ленинградской области (82%). Если вы собираетесь в эти районы, будьте вдвойне осторожны:
- Приозерский (лидер антирейтинга — здесь происходит каждый третий укус в области);
- Всеволожский;
- Выборгский.
В самом Петербурге тоже не расслабляйтесь. Чаще всего клещи атакуют в Курортном, Выборгском и Московском районах.
Не только энцефалит: о чем важно знать
Все боятся клещевого энцефалита, и это правильно — болезнь очень опасна. Против неё есть вакцина, и в нашем регионе её сделали уже более 150 тысяч человек.
Но помните: прививка не защищает от боррелиоза (болезни Лайма). Боррелиоз встречается даже чаще энцефалита.
От него нет вакцины, зато он лечится антибиотиками, если вовремя заметить симптомы (например, красное пятно в виде кольца на месте укуса).
Поэтому проверять клеща в лаборатории нужно обязательно!
Правила «лесного дресс-кода»
Клещ не прыгает с деревьев, он сидит в траве и ждет, когда вы пройдете мимо. Чтобы не дать ему шанса:
- Выбирайте светлое. На белой футболке или бежевых брюках маленького черного клеща видно сразу.
- Заправляйте всё во всё. Брюки в носки — это не очень модно, зато очень безопасно. Клещ всегда ползет снизу вверх.
- Пользуйтесь химией. Обычные «пшикалки» от комаров не всегда пугают клещей. Ищите средства, где написано «акарицидное» (оно убивает) или «репеллентное» (отпугивает).
- Смотрите под ноги. Идите по центру тропинки. Не лезьте в высокую траву и густой малинник.
Дети и коляски
Малыши — легкая мишень из-за своего роста. В лесу или парке лучше не пускать их бегать по высокой траве.
- Совет: обработайте колеса и нижнюю часть коляски защитным спреем.
- Важно: после прогулки обязательно проверьте складки одежды и за ушами у ребенка.
Что делать, если укусили?
Не паникуйте и не пытайтесь залить клеща маслом или спиртом — так он может выплеснуть инфекцию вам в кровь.
- Бегом к врачу. В травмпункте клеща снимут профессионально и быстро.
- Следите за временем. Сдать клеща на анализ и ввести защитный препарат (если нет прививки) нужно в первые 72 часа после укуса.
Берегите себя и наслаждайтесь летом без неприятных сюрпризов!
Ранее «Городовой» рассказывал