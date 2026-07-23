Светлое носить, в траву не заходить: 1451 петербуржец уже попался клещам — проверьте, входит ли ваш район в «черный список»

В Приозерском районе Ленобласти клещи кусают чаще всего.

Лето в самом разгаре, и мы все стремимся на природу. Но пока мы отдыхаем, клещи выходят на охоту. Только за одну неделю июля в больницы обратилось почти 1,5 тысячи человек.

Причем каждый пятый пострадавший — ребенок, сообщили в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Где риск встретить клеща выше всего?

Статистика говорит прямо: больше всего укусов происходит в Ленинградской области (82%). Если вы собираетесь в эти районы, будьте вдвойне осторожны:

Приозерский (лидер антирейтинга — здесь происходит каждый третий укус в области);

(лидер антирейтинга — здесь происходит каждый третий укус в области); Всеволожский ;

; Выборгский.

В самом Петербурге тоже не расслабляйтесь. Чаще всего клещи атакуют в Курортном, Выборгском и Московском районах.

Не только энцефалит: о чем важно знать

Все боятся клещевого энцефалита, и это правильно — болезнь очень опасна. Против неё есть вакцина, и в нашем регионе её сделали уже более 150 тысяч человек.

Но помните: прививка не защищает от боррелиоза (болезни Лайма). Боррелиоз встречается даже чаще энцефалита.

От него нет вакцины, зато он лечится антибиотиками, если вовремя заметить симптомы (например, красное пятно в виде кольца на месте укуса).

Поэтому проверять клеща в лаборатории нужно обязательно!

Правила «лесного дресс-кода»

Клещ не прыгает с деревьев, он сидит в траве и ждет, когда вы пройдете мимо. Чтобы не дать ему шанса:

Выбирайте светлое. На белой футболке или бежевых брюках маленького черного клеща видно сразу. Заправляйте всё во всё. Брюки в носки — это не очень модно, зато очень безопасно. Клещ всегда ползет снизу вверх. Пользуйтесь химией. Обычные «пшикалки» от комаров не всегда пугают клещей. Ищите средства, где написано «акарицидное» (оно убивает) или «репеллентное» (отпугивает). Смотрите под ноги. Идите по центру тропинки. Не лезьте в высокую траву и густой малинник.

Дети и коляски

Малыши — легкая мишень из-за своего роста. В лесу или парке лучше не пускать их бегать по высокой траве.

Совет: обработайте колеса и нижнюю часть коляски защитным спреем.

обработайте колеса и нижнюю часть коляски защитным спреем. Важно: после прогулки обязательно проверьте складки одежды и за ушами у ребенка.

Что делать, если укусили?

Не паникуйте и не пытайтесь залить клеща маслом или спиртом — так он может выплеснуть инфекцию вам в кровь.

Бегом к врачу. В травмпункте клеща снимут профессионально и быстро. Следите за временем. Сдать клеща на анализ и ввести защитный препарат (если нет прививки) нужно в первые 72 часа после укуса.

Берегите себя и наслаждайтесь летом без неприятных сюрпризов!

Ранее «Городовой» рассказывал